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台股洩2086點寫盤中最慘紀錄 電信、公股銀行抗跌

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美國對等關稅風暴來襲，台股面臨無量崩跌。（聯合報系記者許正宏／攝影）
美國對等關稅風暴來襲，台股面臨無量崩跌。（聯合報系記者許正宏／攝影）

（中央社記者曾仁凱、吳家豪、江明晏、潘智義台北7日電）美國對等關稅引爆全球股災，台股上週因清明節連假休市，今天開盤補跌，早盤重跌超過2086點、跌幅9.79%，創盤中最大跌點及跌幅，失守2萬點大關，最低至19212.02點，電信三雄及公股銀行相對抗跌，成為穩盤族群。

截至10時42分，加權指數重跌2059.96點，至19238.26點，成交值約新台幣1090.85億元。

台股今天合計逾1700家上市櫃個股慘摔跌停，電子、半導體、光電、汽車、運輸、紡織、鋼鐵、營建等類股全數重挫，無一倖免。

3大權值股全面躺平，台積電、鴻海、聯發科一開盤就跌停鎖死。其中台積電重跌94元，法人粗略推算，台積電每下跌1元約影響大盤8點，今天光是台積電跌停，就貢獻台股約750點的跌點。

高價股創意、健策開盤均失守千金股行列，分別下探999元、932元，台股千元以上高價股剩下11檔，股王信驊跌停至2740元。

經常扮演資金避風港的電信股表現相對抗跌，遠傳早盤以跌停價83.5元開出後，打開跌停，跌幅收斂至5%左右；中華電、台灣大下挫約4%、3%。

公股銀行彰銀、兆豐金、合庫金、第一金有低接買盤進場，為盤面上少數未跌停的零星個股。

台股 關稅

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