資金轉進內需！超商雙雄統一超打開跌停急拉 全家跌幅收斂

美國總統川普釋出高額關稅政策，引發全球市場動盪，亞股開盤即血流成河，台股7日開盤不到半小時即有超過1,700檔個股跌停，市場一片慘烈。不過，盤中資金開始回流至防禦性較強、營運穩健的內需族群，帶動超商雙雄股價逆勢回升，成為撐盤焦點。

統一超（2912）早盤跳空跌停，以229元開出，但隨後低檔承接力道強勁，吸引大單敲進，股價迅速反彈，盤中跌幅收斂至4%，回升至243.5元附近。全家（5903）開盤同樣受到賣壓影響，以185元開出、下跌5.4%，但隨著內需概念成為資金避風港，股價跌幅也縮小至2.3%，回升至191元。

法人分析，儘管國際政經變數劇烈，但內需型企業受外部衝擊相對有限，超商業績穩定成長、現金流充沛，具備避險特性，預料短線資金仍將持續青睞此類個股，成為市場動盪時的重要防線。

統一超今年以來營運表現穩健，累計1-2月合併營收562.78億元，較去年同期增加4.59%，創歷史同期新高。近期台灣7-ELEVEN掌握高雄櫻花季登場、線上平台推出花漾女神購物節，跨界聯名、換季冰品茶飲等新品等不間斷提供線上線下豐富優質的商品服務體驗，持續架構超越顧客期待的生活型服務平台。

全家累計1-2月營收165.81億元，年增1.5%，全家表示，今年仍將持續積極展店，深化線上線下渠道整合，並以全齡化消費族群為目標，對應分眾需求開發差異化商品與服務，並持續升級APP功能與點數便利性以深耕會員經營，拓展更具競爭力的零售生態系。