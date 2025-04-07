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盤中接手力道強 中華電領軍、金融及傳產股助陣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌美元匯率重挫逾1.2角，已跌破33.2元。圖/本報系資料照片
早盤股匯雙殺，除了台股重挫2千多點，新台幣匯率今日也急貶，上午新台幣兌美元匯率重挫逾1.2角，已跌破33.2元。圖/本報系資料照片

台股7日仍有多頭買盤進場，約20、30餘檔個股仍見到下檔買盤力道不弱，除中華電（2412）領軍，多檔金融股之外，其餘多為傳產股。

券商人士統計，根據個股盤中委買張數與五日均量比例，並且前一交易日成交量超過千張，早盤仍見承接力道較強者有：中華電（2412）、合庫金（5880）、彰銀（2801）、國票金（2889）、台灣大（3045）、統一實（9907）、第一金（2892）、台灣高鐵（2633）、冠軍（1806）、王道銀行（2897）、兆豐金（2886）、南亞（1303）、統一超（2912）、台泥（1101）、台產（2832）、遠傳（4904）、全國（9937）、名軒（1442）、台灣虎航（6757）、統一（1216）、和桐（1714）及愛山林（2540）。

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