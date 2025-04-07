台股跌到什麼時候？法人遙指第3季 止跌訊號看三點

台股7日開盤不久便暴跌超過2,000點，摜破2萬點大關，股民資產平均蒸發50萬元以上。對台股何時止跌？台新投顧提出「中期回檔風險或跌破2萬點，預估第3季落底」，並提出三個止跌觀察訊號：短期觀察半導體如何課稅？台積電（2330）與英特爾的案子是否成立？中長期觀察景氣是否陷入衰退？

台新投顧分析，川普關稅政策將對台灣景氣造成不同程度的衝擊，第一層衝擊是對美出口占出口23%（占GDP 14% ），為亞洲第二脆弱；第二層衝擊是出口依賴度高（占GDP 63%），全球若是陷入衰退，影響大。

因此台灣GDP有下修風險，預估GDP全年成長率可能從目前主季總處預估的3.14%下修至1%以下。現階段對台股選股策略，建議留意三大類，包括高殖利率、相對低波動、內需型。