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台股賣壓湧現下單交易系統異常 中信證：已排除

中央社／ 台北7日電
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。聯合報系記者許正宏／攝影
美國總統川普台灣清明連假期間宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天台股一開盤隨即下跌2千多點，個股全面下跌，證交所的顯示的即時股市綠油油的一片。聯合報系記者許正宏／攝影

美國總統川普宣布對等關稅引爆全球股災，台股今天開盤面臨龐大賣壓，早盤指數重跌超過2000點，直接失守2萬點大關，盤中超過900檔上市公司股價跌停鎖死，許多投資人掛單賣不掉，連券商也驚傳系統當機。

中信證券電子系統今天發出公告「本公司電子交易平台目前登入異常，目前搶修中，請您改洽交易室人工接單，或洽所屬營業員進行委託。」

中信證券主管向中央社記者證實，今天剛開盤時確實有一瞬間因為賣壓湧現，系統發生異常，但很快就排除。

中信證券主管表示，上週全球股災，剛好逢台股休市，市場累積很大賣壓，很多投資人都非常緊張，公司從昨天就加班開客戶說明會。她說，今天量確實非常大，很多掛單賣不出去，中信證已同時啟動線上和人工兩條線並行方式，全力消化投資人下單。

關稅

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