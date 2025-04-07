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川普對台關稅32%、台股崩盤逾2,000點 台積電罕見跌停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社
美國總統川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，清明連假後台股7日開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。中央社

美國政府川普對台關稅32%，遠高於市場預期，台股7日開盤崩盤逾2,000點，台積電（2330）罕見跌停，早盤直接跳水來到跌停價848元，下跌94元。寫單日最大跌點。

台積電7日股價遭摜入跌停，市值降至21.99兆元，相較清明節前收盤價換算市值24.43兆元，開盤市值蒸發2.44兆元。

法人也分析，台灣4/3、4/4清明假期休市期間，美股受到美國政府最新頒布關稅措施衝擊，指數與個股皆呈大幅度重挫，重量級指標股蘋果、輝達（NVIDIA）分別下跌15.7%、14.55%，台積電ADR下跌14.12%。清明假期美股表現帶動台股7日開盤補跌，1,776檔個股跌停，台積電也罕見跌停。

川普拋出對等關稅震撼市場，雖然半導體晶片暫時豁免，但美國官方不斷喊出台灣搶走半導體晶片產業，雖然完全和事實與全球產業發展背離，但已衝擊市場信心。

Counterpoint Research今天發表川普關稅議題的看法，其中提及半導體雖暫未課稅，仍難倖免：供應鏈一旦受擾，間接衝擊恐在一季後浮現。

該機構也分析，智慧型手機供應鏈進退兩難：美國本土缺乏製造能力，跨國製造體系短期難以回流，除非大規模補貼到位。價格上漲，消費受壓：品牌勢必轉嫁成本，手機、汽車等產品售價恐上升，壓抑整體需求。

關稅

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