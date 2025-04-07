對等關稅衝擊 法人最新報告 下調台積電評等為中立

美國總統川普宣布對等關稅，雖暫未對半導體課稅，不過，在外資、內資圈對全球經濟展望都趨於保守中，國內大型法人機構出具最新報告，將台積電（2330）評等由「買進」一口氣下調至「中立」。

法人機構表示，台積電原本預計AI加速器業務營收在2025年將會持續增加一倍，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。但川普新關稅出爐，雖然半導體沒有被課稅，可是部份國家開始反制，恐將引起貿易戰，影響經濟成長率，不利消費，終端市場成長率面臨調整，台積電將會間接受到影響。

雖台積電憑技術領先及差異化，再加上領先其他國在美國建立新產能，競爭力仍優於同業，然近期美國主導台積電和英特爾合作，很多不確定性尚待評估，且在新關稅政策下，將不利經濟成長，因此將台積電評等下調至中立。

分析師指出，台積電預估2025年資本支出380~420億美元，年增27.6~41.1%，其中先進製程N5、N3和N2製程產能的增加將佔總資本支出比重70~80%。預估2025年折舊費用年增7~9%，折舊費用主要來自N3、N2量產及海外廠的量產。

雖然這次半導體排除課徵關稅，但美國4/4/2025出爐的豁免條款之一「9903.01.34」指出對於任何國家的產品，如果其美國含量至少佔進口貨物海關價值的20%，「美國含量」可以免於額外關稅。「美國含量」是指在美國完全獲得、完全生產或實質性轉型的組件。因此預期未來台積電的客戶也將會要求台積電在地製造，預期2026年後資本密集度上升。

此外，台積電第1季營收預期將較趨近250~258億美元指引的低標，因此推估3月月營收2,667~2,750億元，略高於2月，毛利率預計57%~59%，營業利益率介於46.5%~48.5%間。台積電正傾力補足第1季因地震的生產損失，預估單季每股稅後純益（EPS ）12.8元。

同時，第2季AI相關需求持續成長，但因川普新關稅影響，客戶有可能延後拉貨，預估台積電全季營收為微幅成長。