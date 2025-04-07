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台股重挫！林修銘對投資人、上市公司、投資機構提三大呼籲

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
清明連假期間美國宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天證交所董事長林修銘（中）親自上陣，向上市櫃公司與投資人信心喊話。記者許正宏／攝影
清明連假期間美國宣布對等關稅措施，針對台灣開徵32%關稅，今天證交所董事長林修銘（中）親自上陣，向上市櫃公司與投資人信心喊話。記者許正宏／攝影

台股7日面對黑色星期一補跌行情，證交所董事長林修銘在盤前對投資人、上市公司、投資機構各提出三大呼籲，投資人面對國際股市波動難免，必須更理性看待，相信以台灣企業的韌性、台美為合作夥伴關係，跟美方交涉會有好的結果；呼籲上市公司面對如此轉變，可以再度展現台灣企業韌性，在這段時間多開法人說明會，讓公開資訊更精準，並確實實施庫藏股制度；呼籲投資機構，注意營運風險，降低風險。

面對這次的股市衝擊，林修銘表示，有別過去的處理方式，主管機關跟證交所採取盤前決定、且有時間性，而非像過去等到股市變化才採取漸進式措施，包括4月7日起至4月11日(1)可以多元擔保品，來補繳融資自備款或融券保證金差額：(2)調降每日盤中借券賣出委託數量，由30％降為3％：(3)上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90％調整為130％。

美國川普政府的關稅措施引發全球貿易戰疑慮，亞太市場7日開盤後延續拋售潮，日股暴跌超過9%，日經225和東證指數期貨一度觸發熔斷機制，暫停交易。

林修銘強調，倘股市發生非理性連續下跌， 必要時會再配合主管機關政策，進一步實施相關穩定市場措施。雖然這次三大措施時實施期間為一周，但不代表證交所一周才檢討一次，也會每天留意台灣股市各項指標變化，持續加強密切觀察。

至於有哪些彈性措施？是否包括採取熔斷、漲跌幅縮減等措施？他表示，各種評估都考慮過，必須參考股市動能、風險，「對各項措施都保持彈性」。

他指出，過去有很多方式，證交所將在適當時間報告主管機關，採取適當措施，維持敏捷態度來面對挑戰。

林修銘最後也針對投資人、上市公司、投資機構各提出呼籲。在投資人方面，面對國際股市波動難免，必須更理性看待，相信以台灣企業的韌性，台美為合作夥伴關係，相信跟美方交涉會有好的結果；呼籲上市公司面對如此轉變，希望再度展現台灣企業的韌性，也希望上市公司在這段時間多開法人說明會，讓公開資訊更精準，並確實實施庫藏股制度；呼籲投資機構，注意營運風險，降低風險。

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