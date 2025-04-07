台股重挫逾2,000點 台股還要跌多久、多深？多頭總司令張錫這樣說

川普「解放日」以超乎預期的關稅政策正式向全球宣戰，台股7日開盤面臨補跌壓力，國泰投信董事長張錫提出看法，認為關稅戰下美國會是最大受傷者，建議投資人把這次事件當作另一波「川普疫情」，可觀察新政策下因「美國價值」而被豁免的項目，他也提醒投資終究要回歸基本面評估，股債平衡配置，此時震盪時期不宜槓桿操作。

張錫表示，川普的對等關稅簡單又粗暴，大幅超出經濟學家及國際機構法人的預期，清明假期間造成全球股市重挫，美三大指數跌8.75~10.67%，費半跌15.6%；歐股跌幅6.71~8.42%；課稅54%最重的中國大陸，反而小跌；台股期貨跌幅9%，台積電（TSM）跌幅12.95%，今日台股大盤必然大跌。金融市場恐慌程度有如2020年Covid-19來襲，應避免過度恐慌殺到低檔。

張錫認為，美國雖然是全球消費大國，但只占全球進口最終需求15%，影響其實比大家想像的更低，且在川普這波操作關稅所發起的經濟革命下，美國可能會是最大的受害者，暴增的關稅不是品牌廠商如Apple、Dell或Nike等要負擔，就是轉價給消費者。以iPhone手機或是PC為例，中國大陸生產皆超過八成，若課徵54%（20%+34%）關稅，相當於美國iPhone 或PC比其它國家貴一半；或以球鞋為例，美國售價至少要貴上四成（因越南、柬埔寨課徵46%、49%），勢必造成美國國內消費低迷。美國Apple Store銷量占全球總銷量三成，勢必受到影響，而美國服務業占GDP八成，製造業只占二成，川普子彈真的是射錯方向。

進一步來看，台灣2024年出口4,750億美元，其中電子相關產品3,097億美元（晶片1,772億、資通訊1,325億）占65%，大多是出口零組件至中國大陸、東協、墨西哥組裝後再至美國，少數才是直接出口至美國的產品，這波32%關稅影響仍有限，「免稅認定」的標準尚有爭議。

張錫提到，川普關稅政策還有被稱為「關稅人道走廊」的「豁免規定附件3（9903.01.34）」提及「豁免」，多年來各國議定「資訊科技協定（ITA，International Technology Agreement）」後，顯著提升全球資通訊產品的貿易情形，而川普最新的豁免規定附件3（9903.01.34）則是豁免美國原產成份占產值20%以上的產品，不過這應該是幫Apple 解套，因Apple已宣布未來四年要在美投資5,000億美元，至於實際的免稅認定方式尚須釐清，在確定前將持續影響市場情緒。

張錫表示，這次對等關稅尚維持晶片免關稅，主要原因是晶片很難計算，電子產品都有晶片，成品課稅會相對容易，台灣只是代工，最終產品所有權仍屬Apple或NVIDIA（輝達），台廠關稅可能轉嫁美國廠商，最終將增加Apple等美廠的產品成本，況且以晶片為例，不論手機或伺服器都只占其產品3-5%的成本，再加上台灣晶片具備無可取代性，對台半導體供應鏈有信心，後續仍可能再有更進一步的晶片關稅政策，短線須留意震盪加劇風險，長線則著眼於需求面是否變化。

至於台股終將面臨關稅戰下的下修壓力，這波跌幅會持續多久、跌得多深，投資人究竟該如何應對？向來有「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫說，台灣去年受惠AI需求，全體上市公司稅前淨利衝上新台幣4.89兆元，年增率高達38.33%；今年第2季正逢輝達GB200正式大量出貨，四大雲端服務供應商CSP業者今年的資本支出預估會較去年增加近千億美元，AI終端需求開始啟動，台灣為主要供應鏈，基本面相當穩健，展現優異的競爭實力。接下來也即將進入股東會旺季，去年大賺而此時股價已明顯下跌，台灣上市公司的配息率應該可以期待。

張錫建議投資人，不要太害怕這波人造熊市！大環境還有變數，資產配置須股債平衡，此階段不宜槓桿操作；善用「定時定額」及「大跌加碼」兩大策略，標的則建議可選擇配息型基金及平衡佈局的市值型ETF如國泰台灣領袖50（00922）及國泰投資級公司債（00725B）。現在就當作另一個疫情來了，期待川普能發現他要的「HANG TOUGH堅持」結局是手術失敗，逼迫他快速調整關稅策略，讓總體經濟市場能持續穩定發展。