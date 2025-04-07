川普關稅砍到重電業？華城、士電等四雄回應了

美國總統川普對等關稅政策，將對台灣課徵32%的關稅，近年攻向海外市場的重電族群是否受到衝擊，包括士電（1503）、中興電（1513）及亞力（1514）均指出，受影響程度較低，初步評估衝擊不大；不過，後市最受關注的重電外銷大廠華城（1519）則表示，暫時不回應相關議題。

台股逢連假休市四日，7日開盤大崩跌，盤中下跌逾2,000點，電機類股幾乎也全面跌停，重電四雄包括華城、士電、中興電及亞力無一倖免，開盤就跌停。

針對川普關稅政策之影響，士電表示，第一，公司的外銷市場非常多元且分散，主要以北美加拿大、美國、墨西哥、日本、東南亞、中東等。

第二，越南廠以供應越南當地及東協市場為主。

第三，現階段美國電力市場需求仍然𣈱旺，包括基礎建設、AI供應鏈、資料中心、太陽能光儲等，但是美國內部電力業者僅能提供20％產能，其餘仍需外購。

第四，今後士電的報價取單原則仍然DDP完稅價格反應稅率。

第五，儘管初步研判受影響程度較小，但當然希望政府能夠和美國強力協商降低關稅。

第六，至於是否到美國設廠，因為茲事體大，必須審慎評估中。

中興電指出，中興電主力產品GIS國際市場開發會以日本市場為主，且公司外銷比重極微，美國關稅政策影響不大。

亞力回應，基本上公司對外銷美國的市場佔比很低，以2024年財報來看，營收占比不到2%，且大部分出口報價的報價是採FOB，若採CIF車報價則會加上運費保險及關稅，對公司影響不大。至於半導體晶圓大廠赴美建廠，基本上會依據對方的現場建廠進度配合供貨，目前仍在洽談中，尚沒有進一步的消息。

而外界最關心的重電外銷大廠華城，華城表示，暫時不回應相關議題。法人認為，華城在手訂單滿，短期應該不至於影響過於嚴重，惟過去的價格優勢可能被削弱，未來要看成本如何轉嫁。

本土法人指出，由於對台灣課稅幅度，高於墨西哥、韓國等重電競爭對手，預期將減弱台灣重電廠商的產品競爭力，但仍考量部分廠商，例如東元（1504）在全球多個國家有生產基地，能即時因應美國關稅，後續將持續觀察相關廠商的因應措施。