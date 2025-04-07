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YTR預感震盪「3月出清台股」！決策原因曝 股民朝聖：有遠見

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日重跌逾2,000點，盤中失守2萬點。記者許正宏／攝影
台股7日重跌逾2,000點，盤中失守2萬點。記者許正宏／攝影

受到川普宣布對等關稅稅率影響，全球股市慘遭空頭血洗，美股四大指數兩天跌幅達9%至16.7%不等，台股今（7）日重跌逾2,000點，盤中失守2萬點。對此，經營65萬訂閱頻道「Men's Game 玩物誌」的Allen，早在3月就認為美國局勢不穩，因此把手上台股先出清一波，「還好我先撤了」，此舉也被網友稱讚「有遠見！」。

Allen在Threads曬出LINE對話紀錄截圖，可以看到他在3月11日和別人傳訊息時提到「美國現在這樣搞，我台股要出清了，覺得政局不太穩，明天賣一賣先獲利了結再說，我覺得會下20000點」。Allen表示自己雖不是投資專家，但在3月11日就覺得「川普在位的一天，所有事都不安定」，因此認為自己應該將股票出清，「結果昨天又給你搞個關稅大戰，還好我先撤了，我從疫情最嚴重時投入，現在退出」。他進一步指出，川普上任後給予很多投資者不安全感，而他是一個長期投資主義者，如果遇到可能嚴重動搖的因素，會先獲利了結，待低點時機再回來。

貼文一出，網友紛紛留言「你這樣操作也太神」、「明智的選擇」、「真有遠見」、「我也是3月初全部出清，去年度小賺一點」、「未來怎麼樣沒人知道，先落袋為安再說」、「其實川普做的也許是對的，經濟本來就是不可能一直成長的，當需要導正的時候，就得靠這種瘋狂的震盪來讓大家自己找到生命的出路」、「沒有什麼事情是絕對的，一切都取決於自己對生活的認知，說到底，不過就是在滿足不同階段、不同需求罷了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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