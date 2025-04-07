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四檔台股反一都跳空漲停！00632R漲停買單逾15萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

清明連假期間美股受到川普關稅大刀砍殺，上周四、周五接連重挫，台股7日一開盤即面臨長假賣壓宣洩，早盤即崩跌超過2,000點，寫下歷史紀錄，跌停家數超過1,600家。而台股四檔反一ETF-元大台灣50反一（00632R）、富邦台灣加權反一（00676R）、群益台灣加權反一（00686R）、國泰台灣加權反一（00664R）開盤都直接跳空漲停鎖死，0050反一漲停排隊買單超過15萬張。

川普宣布對等關稅稅率衝擊全球股市大跌，道瓊工業指數指兩天合計下跌3,910.46點、跌幅9.26%，那斯達克指數下跌2,013.26點、跌幅11.44%，標普500指數下跌596.89點、跌幅10.53%，費半指數跌723.1點、跌幅16.74%。

台積電（2330）ADR也是接連重挫7.64%、6.72%，累計兩個交易日下挫13.8%；台積電7日早盤以跌停848元開出，下跌94元，跌破900元關卡，市值也從24兆4,286億元下滑至21兆9,909億元。

上市櫃盤中高達1,679家跌停，超過1,800家下跌，四檔反一ETF元大台灣50反一、富邦台灣加權反一、群益台灣加權反一、國泰台灣加權反一都直接漲停鎖死，且都出現大量漲停委買單，0050反一漲停排隊買單超過15萬張，國泰台灣加權反一漲停排隊買單也超過7萬張。

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