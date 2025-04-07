三類股盤中不躺平 這些個股多頭未跌停

台股7日開盤30分鐘，超過千檔股票跌停，多數類股指數也重挫超過9%；但上市三類股跌幅仍有買盤介入，類股指數跌幅未超過9%，分別為貿易百貨類、通信網路類及汽車類。

上市汽車類股早盤未見跌停有：汎德永業（2247）、巨鎧精密-創（2254）；通信網路有：中華電信（2412）、神腦（2450）、台灣大（3045）；貿易百貨類有：欣欣（2901）、特力（2908）、統領（2910）、統一超（2912）及三商家購（2945）。