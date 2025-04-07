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台股慘綠權值股重挫 聯發科、鴻海、富邦金等盤中跌停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股重挫，盤中大跌逾2,000點。聯合報系資料照
台股重挫，盤中大跌逾2,000點。聯合報系資料照

清明連假後首日，受川普關稅政策影響，台股重挫，盤中大跌逾2,000點，台指期貨跌停，其中權值股全數慘綠，除台積電（2330）跌停以外，聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）、台達電（2308）、國泰金（2882）、廣達（2382）、中信金（2891）、日月光投控（3711）、聯電（2303）、長榮（2603）等皆全數跌停。

4月2日美國總統川普在白宮宣布國家進入緊急狀態，並實施「對等關稅」政策，在美東時間4月5日起對所有國家徵收10%的基準關稅，將根據關稅、非關稅壁壘和其他形式的綜合稅率，在4月9日起對貿易逆差大的57個國家徵收更高的對等關稅，而加拿大及墨西哥則暫時免除10%基準關稅和對等關稅，維持原先關稅規定。

觀察大盤，權王台積電早盤跌破900元，以848元跌停開出，大跌94元，法人表示，台灣對等關稅高於日本及南韓，預計短期內將更明顯反應關稅衝擊，止跌機會要視各國是否採取措施以獲得關稅調降機會，因川普最想要製造業回流投資美國，台股解套方式為政府盡速整合有意願赴美國投資企業，與美方談判，爭取調降關稅。

法人表示，由於此次稅率高於預期，仍需持續關注談判結果，其中半導體依舊是關注焦點，而股市方面，無需太過悲觀，不過投資人短期不要進行摸底搶短的動作，靜待9日前是否有談判結果出爐，靜待利空出盡。

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