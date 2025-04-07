上市櫃逾1,700檔跌停 興櫃腥風血雨、這幾檔盤中崩逾30%

川普關稅風暴席捲台股，開盤不到半小時，逾1,700檔個股直接在跌停價位躺平，無漲幅限制的興櫃市場更是腥風血雨，包括視航（7759）、振大環球（4441）、穎台科技（6775）、東方風能（7786）、三地能源（6946）、映智（6563）、神數（7821）早盤跌幅皆一度超過三成，顯示市場如驚弓之鳥，投資信心瞬間崩潰。

市場人士分析，美國總統川普提出「對等關稅」，引發全球供應鏈震盪，且關稅措施鷹派程度遠超市場原先預期，市場對經濟放緩擔憂顯著升溫，造成全球股災，此外，台灣科技業與電子零組件產業深度參與亞洲生產布局，若相關產品出口美國遭遇關稅壁壘，勢必牽動整體營運與獲利能力。

此波資金大逃殺，不僅波及電子股等出口導向產業，塑化業、機械、製鞋、紡織也被視為重災區。其中，紡織股的振大環球早盤一度來到170元，下跌107.5元，跌幅近四成。振大環球主要生產基地在越南、印尼，另有馬達加斯加新廠在建置中。