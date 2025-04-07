台股崩逾2,000點 指標ETF跌停、高股息ETF未能倖免於難

美國總統川普對等關稅重拳出擊，美國期貨電子盤7日續跌、日及韓股重挫觸及熔斷機制，台灣市場還面對補跌壓力出籠，台指期跌停，台股也崩超過2,000點，一開市台積電（2330）、聯發科、鴻海等跌停，連帶指標ETF也呈現跌停狀態，高股息ETF也未能倖免於難。

觀察規模千億元以上的股票ETF一開盤表現，如元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣價值高息（00940）等全數跌停；槓桿型的正2的台股ETF如元大台灣50正2（00631L）、富邦臺灣加權證2（00675L）、群益臺灣加權正2（00685L）等同樣跌停。

至於海外ETF跌幅更重，期街口布蘭特正2（00715L）、富邦NASDAQ正2（00670L）、富邦日本正2（00640L）、元大S&P500正2（00647L）、中信中國50正2（00753L）、復華香港正2（00650L）、兆豐洲際半導體（00911）、元大全球AI（00762）、國泰美國道瓊正2（00852L）、野村美國研發龍頭（00971）、富邦恒生國企正2（00665L）、野村全球航運龍頭（00960）、富邦未來車（00895）、國泰費城半導體（00830）跌幅超過兩成；熱門海外ETF如富邦NASDAQ（00662）、統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）等跌幅也在一成之上。

資金轉向避險市場中，反向ETF上衝，元大台灣50反1（00632R）等四檔台股反向ETF衝上漲停、其餘如期元大S&P原油反1（00673R）、富邦NASDAQ反1（00671R）、元大S&P500反1（00648R）、富邦日本反1（00641R）、國泰美國道瓊反1（00669R）、富邦恒生國企反1（00666R）等漲逾一成。債券ETF也成為資金避風港，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、中信美國公債20年（00795B）等紛紛上漲超過2%；槓桿型的元大美債20年正2（00680L）、國泰20年美債正2（00688L）漲幅超過5%。