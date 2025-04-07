庫存00713、00915、00970B...質押整戶率降到164% 達人示警：預留補槓桿空間

＊原文時間4月5日。

這幾天全球金融市場風聲鶴唳。美國總統川普宣布將對台灣施加32%的對等關稅，此消息震撼市場，投資人憂心忡忡。

週五（4月4日）美股重挫，三大指數跌幅均超過5%。

．道瓊工業指數：下跌2,231.07點，收於38,314.86點，跌幅5.5% ．標普500指數：下跌322.44點，收於5,074.08點，跌幅5.97% ．那斯達克綜合指數：下跌962.82點，收於15,587.79點，跌幅5.82%

這些數據反映出市場對貿易戰升級的恐慌情緒，投資人擔憂關稅將嚴重影響企業盈利。

而這也預告了：下週一台股開盤，極可能迎來一波跳空重挫。

台股短線風險升高：出口族群將首當其沖

美方若針對台灣徵收高關稅，將直接打擊電子業、汽車零組件、傳產出口等核心產業。

加權指數技術面目前已經搖搖欲墜，週一開盤極可能會出現一波非理性賣壓。

我的股票質押現況

．整戶維持率：164.1%，尚屬安全水位 ．可追加質押張數：00915－36張、00970B－14張 ．現金準備：有

目前的配置，是我去年就開始規劃的低波動質押結構。

我一再強調：股票質押不是穩賺不賠的工具，它是槓桿，一定要有備案。

譬如我在操作上，不會把股票全數押入，也不會把現金都拿去買股票，我會習慣各留一點以備不時之需。

股市大跌時，這些股票、金錢都能幫助我提高整戶維持率。

股票質押提醒

・永遠預留可用張數&現金，不要把手上全部的ETF都押下去，預留一些「未質押部位」，才能在危機時補槓桿、降風險。

・持有低波動、高評等的標的為主：目前質押使用的00970B、00713、00915，雖然一定有波動，但還算在可控範圍。

盡量避免拿高波動個股去質押，因為風險會成倍放大。

股票質押並不是什麼神奇工具。它只是槓桿工具的一種，能加速財富累積，也可能放大虧損。

但只要提前規劃、清楚知道自己在做什麽，就算遇到像現在這種突發事件，也能盡可能把風險壓在控制範圍內。

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