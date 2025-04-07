快訊

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

私校悲歌／少子化下教師中年失業 為轉職拿臉皮換工作

麥當勞17歲少女疑遭主管性騷案 士檢認罪嫌不足偵結不起訴

關稅颶風登陸 台股剩11千金、這檔也岌岌可危

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
股市示意圖／AI生成
股市示意圖／AI生成

台股3月初曾閃現19千金，但隨著股災一波波侵襲，清明連假前僅剩13千金，7日川普關稅颶風登陸後，直接亮一排綠燈，健策（3653）、創意（3443）更慘遭淘汰，印能科技（7734）也岌岌可危，目前千金俱樂部僅剩11檔。

其中，股王信驊（5274）再度失守3,000元關卡、直探2,740元，股后世芯-KY（3661）也遠離年線，而搶先公布3月營收雙增的大立光（3008）也難逃一劫。台股權王台積電（2330）亦跳空停鎖死在848元，寫2024年8月9日當周、近8個月來波段低點，目前賣單高掛逾11萬大張。

鏡頭大廠大立光5日公告3月營收48.93億元，月增3.3%、年增41.7%；第1季合併營收145.79億元，季減19.4%、年增28.8%。大立光表示，4月客戶拉貨力道恐較3月下滑。

大立光預計4月10日召開第1季法說會，除報告首季營運，也將釋出第2季展望。法人指出，法說將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃及AI機器人布局等三大面向，也將關注因應川普關稅的措施與布局。

此外，近期市場傳出蘋果新款Apple Watch將首度導入鏡頭，外界預期，若Apple Watch開始搭載鏡頭，將為蘋果主力鏡頭供應商大立光、玉晶光（3406）增添新出海口，訂單加分。

關稅

延伸閱讀

裕慶符合鋼鋁製品分類、關稅客戶負擔 營運不受影響

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

恐慌失速！ 台股崩逾2,000點、史上最慘

台股重挫逾2000點 台積電跌停開出 失守900元關卡

相關新聞

庫存00713、00915、00970B...質押整戶率降到164% 達人示警：預留補槓桿空間

這幾天全球金融市場風聲鶴唳。美國總統川普宣布將對台灣施加32%的對等關稅，此消息震撼市場，投資人憂心忡忡。 週五（4月4日）美股重挫，三大指數跌幅均超過5%。

台股大盤跌停！切記股票「流動性風險」：沒人買只是一串數字

美股負乖離超大，應該跌夠了吧？ 但事實是沒有止跌跡象，目前美股期貨繼續崩，或許台指期開盤也是迅速跌停…

對等關稅衝擊 法人最新報告 下調台積電評等為中立

美國總統川普宣布對等關稅，雖暫未對半導體課稅，不過，在外資、內資圈對全球經濟展望都趨於保守中，國內大型法人機構出具最新報...

台股重挫！林修銘對投資人、上市公司、投資機構提三大呼籲

台股7日面對黑色星期一補跌行情，證交所董事長林修銘在盤前對投資人、上市公司、投資機構各提出三大呼籲，投資人面對國際股市波...

搶救台股！政府護盤大軍進場 股民問：天上掉下來的刀子該接嗎

美國關稅戰引發全球股災，清明連假過後台股今日開盤之後果然補跌，急殺近2100點，成交量也迅速放大，不到一小時的時間，成交...

台股重挫逾2,000點 台股還要跌多久、多深？多頭總司令張錫這樣說

川普「解放日」以超乎預期的關稅政策正式向全球宣戰，台股7日開盤面臨補跌壓力，國泰投信董事長張錫提出看法，認為關稅戰下美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。