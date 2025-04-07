關稅颶風登陸 台股剩11千金、這檔也岌岌可危

台股3月初曾閃現19千金，但隨著股災一波波侵襲，清明連假前僅剩13千金，7日川普關稅颶風登陸後，直接亮一排綠燈，健策（3653）、創意（3443）更慘遭淘汰，印能科技（7734）也岌岌可危，目前千金俱樂部僅剩11檔。

其中，股王信驊（5274）再度失守3,000元關卡、直探2,740元，股后世芯-KY（3661）也遠離年線，而搶先公布3月營收雙增的大立光（3008）也難逃一劫。台股權王台積電（2330）亦跳空停鎖死在848元，寫2024年8月9日當周、近8個月來波段低點，目前賣單高掛逾11萬大張。

鏡頭大廠大立光5日公告3月營收48.93億元，月增3.3%、年增41.7%；第1季合併營收145.79億元，季減19.4%、年增28.8%。大立光表示，4月客戶拉貨力道恐較3月下滑。

大立光預計4月10日召開第1季法說會，除報告首季營運，也將釋出第2季展望。法人指出，法說將聚焦鏡頭技術趨勢、產能規劃及AI機器人布局等三大面向，也將關注因應川普關稅的措施與布局。

此外，近期市場傳出蘋果新款Apple Watch將首度導入鏡頭，外界預期，若Apple Watch開始搭載鏡頭，將為蘋果主力鏡頭供應商大立光、玉晶光（3406）增添新出海口，訂單加分。