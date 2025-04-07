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台股開盤後暴跌逾2千點 創史上跌點第2個紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股重挫逾2000點 ，台積電跌停開出失守900元關卡。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。圖/本報資料照片
台股重挫逾2000點 ，台積電跌停開出失守900元關卡。圖台積電高雄已經完工的P1廠區外觀。圖/本報資料照片

台股今日以20153.57，下跌1144.43點開出，但隨即果不其然，隨後再暴跌千點，截至上午9點10分，大盤重挫2070點，大盤指數下殺到19230點，權王台積電開盤亦重挫逾9%跌停，股價慘跌至848元，而國民ETF（指數型股票基金）台灣50亦開盤之後直接跌停。

台指期稍早即一如法人預期，直接以跳空跌停開出，重挫2129點，並且創下史上跌點第2個紀錄，僅次於去年8月5日暴跌2125點。

在金管會昨日發布三大救市措施之後，各券商一早就在下單系統貼出三大救市措施的告示，穩住投資人信心，希望讓投資人不要急於賣股，若擔保品維持率不足，可先檢視手中有無其他的「多元擔保品」可供擔保。

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