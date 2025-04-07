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川普關稅風暴 台積電跳空跌停至848元創史上最大跌點

中央社／ 台北7日電
台股今天暴力重挫逾2000點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今天暴力重挫逾2000點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

川普宣布對全球課徵對等關稅，美股連2日重挫，台股今天清明連假後開盤，跳空崩跌超過2000點，失守2萬點大關，權值股台積電無法倖免，開盤鎖跌停848元，大跌94元，創有史以來最大跌點，失守900元，跌幅9.98%，市值蒸發新台幣2.43兆元。

美國總統川普日前宣布對全球課徵對等關稅，中國採取報復，歐盟擬反擊，美股連2個交易日重挫，其中科技股那斯達克指數連2日下跌2013.2點，從去年12月20173點收盤高點以來，跌幅超過20%，正式進入熊市。費城半導體指數連2日大跌723點，累計重挫16.74%。

根據統計，台積電占台股權值比重達35.6%，今天開盤下跌94元，牽動台股指數達756.7點。

從市值來看，根據統計，台積電今天開盤市值蒸發2.43兆元，跌破22兆元至21.99兆元。從跌幅來看，自今年1月7日歷史高點1160元迄今，台積電大跌312元，跌幅達26.9%，市值蒸發8.1兆元，正式進入熊市。

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