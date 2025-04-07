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台積電跌停失守900元關卡 開盤848元、市值降至21.99兆元
川普的對等關稅造衝擊全球股市血流成河，台股也難倖免， 7日開低走低，早盤就重挫逾2,000點，寫下歷史紀錄，權王台積電（2330）失守900元關卡，跳空以跌停848元開出，下跌94元，市值急凍2兆4,376億元，降至21兆9,909億元，跌停排隊賣單超過10萬張。
川普宣布對等關稅稅率衝擊全球股市大跌，美股上周四、周五接連重挫，道瓊工業指數指兩天合計下跌3,910.46點、跌幅9.26%，那斯達克指數下跌2,013.26點、跌幅11.44%，標普500指數下跌596.89點、跌幅10.53%，費半指數跌723.1點、跌幅16.74%。
台積電ADR也是接連重挫7.64%、6.72%，累計兩個交易日下挫13.8%；台積電7日早盤以跌停848元開出，下跌94元，跌破900元關卡，市值也從24兆4,286億元下滑至21兆9,909億元。
台積電預計4月17日召開法說會，法說會前遭遇關稅政策的重磅衝擊，市場關注包括美國投資金額是否會再加，高階製程技術是否外流，是否與英特爾成立合資公司等。
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