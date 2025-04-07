台股重挫逾2000點 台積電跌停開出 失守900元關卡

美國對等關稅衝擊，美股連番重挫，台積電ADR在台股清明連假期間也重挫近13%，台股今日開盤也彌漫恐慌氣氛，台指期今日開盤呈現跌停，開盤指數19167點，指數重挫2129點，台積電預攝開盤價及早盤價也跌停，為848元，大跌94元。

不少法人機構在連假期間仍針對這次川普啟動全面性對等關稅，提出各項分析報告，多數都抱持美國總統川普是以美國為主對於東亞主要貿易國的貿易逆差比例一半，做為課稅基礎做增減調整，疊加在之前已宣告要課的稅率之上，目的在透過課稅減少貿易逆差的金額，增加政府財政稅收。

財信傳媒董事長謝金河今日一早即在臉書發出貼文，他說，這幾天全世界都陷入川普重關稅的焦慮中，川普揮重拳，連巴菲特都忍不住說：關稅是一種戰爭行為！在巴菲特的字典裡：市場永遠是對的！對照川普揮大刀，全球股市幾乎都崩潰，難道這麼精打細算的川普和他的執政團隊都看不懂？我想最後的謎底尚未揭曉！

現在反川普的聲浪已經舖天蓋地，但川普仍老神在在，他認為現在正在動手術，開完刀後就會大漲！但是擺在眼前的是每個人的財富大縮水，今天台股開盤，我們也得面對危機總動員！

川普揮重拳，也考驗全世界每一個領導人的危機處理能力！這些天，新加坡總理黃循財透過YT發表對全國人民的談話，沒有避重就輕，誠實面對問題，得到很大的好評。

昨天傳出的消息包括：美國祭出關稅走廊，針對內含美國技術逾20%的產品豁免！這對台積電及ICT產業是好消息，還有川普撞擊力那麼大，看起來他是要讓大家來談的！也許大家要更有耐心！

謝金河進一步指出，前天他和福邦證券董座黃顯華見面，得到的共識是很多企業老闆都聚精會神在思考對策。他說川普硬幹下去，美國人會沒有鞋子穿！沒有衣服穿！當然這是嚴肅的笑話，但反向來看，當大家都趴下去，誰會比較不慘？

謝金河認為這一輪，東恊各國會首當其衝，泰國會最累！也許會爆發類似1997年的金融危機，這兩個月在泰國上市的泰達電從173.5跌到56.7泰銖，市值蒸發超過一兆泰銖，台達電也會受到影響！這些年把生產基地移到東恊的台灣企業也會受到影響。

但台灣有卓越的企業家，在大浪席捲過後，台灣的企業一定是最先爬起來的那一群！今天的股市肯定會大跌！但元月27日Deepseek襲擊，台灣正好是春節，這次是清明節，台灣多幾天緩衝期，也許這也是老天爺的眷顧！