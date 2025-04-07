恐慌失速！ 台股崩逾2,000點、史上最慘

川普宣布對等關稅稅率後，全球股市慘遭空頭血洗，美股四大指數兩天跌幅達9%~16.7%不等，台積電ADR也重挫13.8%。台股清明連假後開盤即陷入補跌風暴，金管會限空令無力回天！台指期率先跳空跌停，直接下殺2,129點、報19,167點，集中市場殺跌1,144.65點、報20,153.57點，並快速續殺逾2,000點、創盤中歷史最大跌點。

盤面上，權值前五大要角，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）全面跌停，中華電（2412）跌逾5%。

13千金痛失2員，剩下11千金，台股股王信驊（5274）、傳產股王材料-KY（4763）也亮綠燈。

面對川普關稅引發的股市空頭海嘯，金管會6日晚間緊急宣布，4月7日至4月11日止採行三大救市措施：一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量、由30%降至3%，三、拉高融券保證金成數、由90%升至130%，實施日僅五個交易日。

三大措施中，第二項主打外資空頭，第三項拉高空方成本，期望藉此減緩台股賣壓，提振投資人信心。

法人指出，後續要觀察融資減肥幅度及易戰談判進度，最重要是看政府會不會進場護盤。

而面對全球股災，行政院長卓榮泰已與劉揚偉、林百里、童子賢等科技業要角會談。科技業者表示，此刻政府應該先了解、認識籌碼有哪些，從中與美方進行談判，不必急著掀牌，可先提出產業安心方案，將談判目的放在產業未來中長期的布局。

除了關稅風暴外，權王台積電將於4月17日召開法說會，市場聚焦美國高成本營運下對獲利的稀釋程度，以及台積電到底有無合組公司或入資英特爾幫助其提升製程能力等議題。

回顧川普宣布對等關稅稅率後，美股上周四、五接連重挫，道指兩天跌3,910.46點、跌幅9.26%；那指跌2,013.26點、跌幅11.44%，進入熊市；標普500指數跌596.89點、跌幅10.53%；費半指數跌723.1點、跌幅16.74%；台積電ADR下挫13.8%。「恐慌指數」VIX指數上周五也飆升至45.3，衝上2020年以來最高。