快訊

關稅大刀釀全球股市狂瀉！川普回應「吃藥才會好」

私校悲歌／少子化下教師中年失業 為轉職拿臉皮換工作

麥當勞17歲少女疑遭主管性騷案 士檢認罪嫌不足偵結不起訴

恐慌失速！ 台股崩逾2,000點、史上最慘

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股開盤後即一路下挫逾2000點。聯合報系資料照
台股開盤後即一路下挫逾2000點。聯合報系資料照

川普宣布對等關稅稅率後，全球股市慘遭空頭血洗，美股四大指數兩天跌幅達9%~16.7%不等，台積電ADR也重挫13.8%。台股清明連假後開盤即陷入補跌風暴，金管會限空令無力回天！台指期率先跳空跌停，直接下殺2,129點、報19,167點，集中市場殺跌1,144.65點、報20,153.57點，並快速續殺逾2,000點、創盤中歷史最大跌點。

盤面上，權值前五大要角，台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、富邦金（2881）全面跌停，中華電（2412）跌逾5%。

13千金痛失2員，剩下11千金，台股股王信驊（5274）、傳產股王材料-KY（4763）也亮綠燈。

面對川普關稅引發的股市空頭海嘯，金管會6日晚間緊急宣布，4月7日至4月11日止採行三大救市措施：一、放寬抵繳擔保品範圍，二、調降借券賣出量、由30%降至3%，三、拉高融券保證金成數、由90%升至130%，實施日僅五個交易日。

三大措施中，第二項主打外資空頭，第三項拉高空方成本，期望藉此減緩台股賣壓，提振投資人信心。

法人指出，後續要觀察融資減肥幅度及易戰談判進度，最重要是看政府會不會進場護盤。

而面對全球股災，行政院長卓榮泰已與劉揚偉、林百里、童子賢等科技業要角會談。科技業者表示，此刻政府應該先了解、認識籌碼有哪些，從中與美方進行談判，不必急著掀牌，可先提出產業安心方案，將談判目的放在產業未來中長期的布局。

除了關稅風暴外，權王台積電將於4月17日召開法說會，市場聚焦美國高成本營運下對獲利的稀釋程度，以及台積電到底有無合組公司或入資英特爾幫助其提升製程能力等議題。

回顧川普宣布對等關稅稅率後，美股上周四、五接連重挫，道指兩天跌3,910.46點、跌幅9.26%；那指跌2,013.26點、跌幅11.44%，進入熊市；標普500指數跌596.89點、跌幅10.53%；費半指數跌723.1點、跌幅16.74%；台積電ADR下挫13.8%。「恐慌指數」VIX指數上周五也飆升至45.3，衝上2020年以來最高。

關稅

延伸閱讀

川普對關稅政策迄無讓步之意 稱協議取決於貿易平衡

川普關稅風暴 台指期開盤跳空跌停失守2萬點

道奇隊將拜訪白宮 大谷翔平可望首見川普

謝金河：今天股市肯定會大跌 這一輪東協各國會首當其衝泰國最累

相關新聞

庫存00713、00915、00970B...質押整戶率降到164% 達人示警：預留補槓桿空間

這幾天全球金融市場風聲鶴唳。美國總統川普宣布將對台灣施加32%的對等關稅，此消息震撼市場，投資人憂心忡忡。 週五（4月4日）美股重挫，三大指數跌幅均超過5%。

台股大盤跌停！切記股票「流動性風險」：沒人買只是一串數字

美股負乖離超大，應該跌夠了吧？ 但事實是沒有止跌跡象，目前美股期貨繼續崩，或許台指期開盤也是迅速跌停…

對等關稅衝擊 法人最新報告 下調台積電評等為中立

美國總統川普宣布對等關稅，雖暫未對半導體課稅，不過，在外資、內資圈對全球經濟展望都趨於保守中，國內大型法人機構出具最新報...

台股重挫！林修銘對投資人、上市公司、投資機構提三大呼籲

台股7日面對黑色星期一補跌行情，證交所董事長林修銘在盤前對投資人、上市公司、投資機構各提出三大呼籲，投資人面對國際股市波...

台股重挫逾2,000點 台股還要跌多久、多深？多頭總司令張錫這樣說

川普「解放日」以超乎預期的關稅政策正式向全球宣戰，台股7日開盤面臨補跌壓力，國泰投信董事長張錫提出看法，認為關稅戰下美國...

關稅風暴來襲 台股狂殺2000點新台幣大貶逾1.2角

美國總統川普宣布對等關稅引爆全球股災，台灣股匯市清明連假休市2天，雖躲過海嘯第一排，今天開盤難逃補跌命運，台股狂洩逾20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。