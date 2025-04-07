台股創紀錄的一天！盤中跌逾2,000點失守2萬點、台積電跌停至848元

台股7日開盤指數直墜1,144.65點，開盤指數為20,153.57點，盤中下跌逾2,000點，大盤指數失守2萬點。台積電（2330）開盤價848元，大跌94元。

群益投顧表示，美國政府4月2日公布關稅政策不僅衝擊全球股市、引發數國表態反制，全球貿易戰升溫，市場擔憂美國經濟未來發展打擊美股與台股投資人信心，不利台股近期表現。類股輪動速度快，操作難度高，投資人宜謹慎操作、靈活因應為宜。

操作題材可留意： 軍用無人機艦需求持續增加。國防自主為近年台灣重要政策之一，美國總統川普強力要求下，賴清德總統數次強調將優先編列特別預算，拉高國防預算至GDP3%以上，軍工產業發展顯著提升。俄烏戰爭改變戰爭思維，加上兩岸局勢緊張程度升溫，不對稱戰略成為台灣防禦顯學，無人機、無人船甚至無人潛艇成為重要戰術武器，相關產品需求大幅增加。

清明連假期間的美股四大指數表現：道瓊指數跌幅9.3%；S&P500指數下跌10.5%；那斯達克指數下跌11.4%；費半指數下跌16.7%。台積電ADR跌13.8%。那斯達克綜合指數自2024年12月中高點回落逾兩成，正式陷入「熊市」。標普500指數一周重挫9.1%，創下五年前新冠疫情爆發以來最慘烈的單周頹勢。恐慌指數VIX指數上周五（4日）大漲15.1點至45.3，寫下2020年以來最高水準。

三大法人上周三集中市場合計賣超30.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超10.4億元，投信買超19.2億元，自營商（自行買賣）賣超5.9億元，自營商（避險）賣超33.6億元。

永豐期貨表示，上周三(2日)的台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4,330口至3,924口，其中，外資淨空單減少5,100口至24,285口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4,520口至11,252口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在19,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.8下降至0.76。VIX指數上升0.65至24.8。外資台指期買權淨金額0.69億元 ; 賣權淨金額5.14億元。整體選擇權籌碼面偏空。