台股大盤跌停！切記股票「流動性風險」：沒人買只是一串數字

美股負乖離超大，應該跌夠了吧？

但事實是沒有止跌跡象，目前美股期貨繼續崩，或許台指期開盤也是迅速跌停…

這就是熊老師要交給大家的第一堂課「流動性風險」，它也是股市中最可怕的資產殺手。

很多人以為只要資產有價值就不怕，但當買盤不見了，你手上的股票就只是「賣不掉的數字」。

尤其是在熊市，平常熱鬧的標的也可能瞬間沒人接手，價格一層層往下砍，砍到你心涼。

更慘的是，當市場恐慌時，越多人需要現金，不斷搶著賣資產，流動性就越差，越賣不出去，就只能不斷自我踩踏。

想賣賣不掉、想跑跑不掉，這就是流動性風險。

正常情況下，流動性風險是數個月甚至數年才會碰到一次，但希望投資朋友記得，「只要一次」就可能永遠讓你離開市場。

熊老師很嚴格，面對不守紀律的人不會用愛心小手，而是直接用屠龍刀砍下去。

但熊老師也很公平，只要你守紀律持續待在市場，就有機會拿到財富重分配的門票。

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