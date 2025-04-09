整理包／國安基金啟動第九次護盤！歷史戰績「七勝一敗」 我可以跟單嗎？

美國對等關稅風暴來襲，台股8日盤中續跌772點，國安基金晚間宣布5000億銀彈進場，啟動第九次護盤！國安基金有什麼用途？歷史戰績如何？我可以跟單國安基金嗎？《經濟日報》為您整理相關重點。

川普關稅來襲 國安基金啟動護盤

國安基金8日召開第124次委員會議，就近期台股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，以維護台股交易市場穩定。

國安基金表示，美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，其中台灣適用稅率32%，影響衝擊我國產業發展，國際貿易秩序亦劇烈震盪，引發投資人預期通膨再度上升及全球經濟衰退風險升高之不安心理，全球股市紛紛重挫，台股2025年4月7日暴跌2,065.87點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，國際恐慌氣氛濃厚，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足；外資114年1月至3月持續大幅賣超，不利台股穩定。

經國安基金基金管理委員會充分討論及決議，已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，爰決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金是什麼？

國安基金在民國89年（西元2000年）成立，全名是「國家金融安定基金」，主管單位為行政院。簡單來說，國安基金存在的目的是，如果國內外發生重大事件，影響到民眾信心，並且金融市場有失序的情形發生，國安基金就會進場操作，為了維持資本市場的安定。

依據《國家金融安定基金設置及管理條例》，目前國安基金的總額維持在5000億元。5000億元分為兩部分，2000億元：以國庫持有的公民營事業股票（例如台積電、中華電等）為擔保向金融機構借款。3000億元：來自郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金及公務人員退休撫卹基金等可供投資的資金。

歷年績效七勝一敗 我可以跟單國安基金一起賺錢嗎？

目前國安基金一共進場八次，報酬率七勝一敗。因此很多投資人也會希望能夠掌握國安基金的投資動向，藉此在股市中獲利。但是，其實委員會都是等到國安基金出場後，才會發布新聞稿，說明該次進場的相關持股明細以及損益狀況，所以投資人沒辦法知道國安基金的即時動作，頂多僅能透過八大官股行庫的買賣超情況，大略猜測國安基金的走向。

不過，可以稍微從過往持股明細看出些微端倪，國安基金大部分都是買權值股居多，算是能給投資人一些參考方向。

根據法人統計，國安基金過去三次護盤標的中，三次都獲得青睞的個股包括：廣達（2382）、中信金（2891）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、統一（1216）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、南亞（1303）、台達電（2308）、台化（1326）、台積電（2330）、台塑（1301）。

至於其中兩次成為護盤標的則有：元大金（2885）、華南金（2880）、聯發科（2454）、兆豐金（2886）、可成（2474）、第一金（2892）、彰銀（2801）、台塑化（6505）等。

（資料來源：記者廖珮君、夏淑賢、江睿智、戴玉翔；維基百科）



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