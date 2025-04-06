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跨部門行動 學者：先建立氣候調適機制
夏季該不該放高溫假，成功大學規劃設計學院副院長林子平說，這是氣候調適的一環，但參考國外經驗，國內尚未把高溫當成災害，雇主對勞工身處高溫作業環境的防護是否足夠才是關鍵，目前國內只有高溫預報，還缺乏高溫調適決策及執行機制，先建立此機制比談高溫假務實。
林子平也是德國氣象局人體生物氣候研究中心訪問學者，他說，台灣對高溫災害的應對機制還不夠完善，尤其跨部門協調還存在許多缺口。歐洲分成兩個階段，一是建立預警系統，揭露並預警高溫訊息；二是制訂行動方案，當出現高溫事件，須跨部門行動減少高溫對人體健康及農漁牧等影響。
林子平說，高溫還未被政府列為天然災害，這導致法令、權責機關與應對策略都不夠明確，不同部會只能各自處理自己的範疇，缺乏統合機制。例如寒害有農業部負責，但高溫的影響範疇更廣，包含健康、交通、教育、觀光遊憩、勞動、都市發展等多個領域，建立跨部門的高溫應變平台或組織，從預警、決策到執行有完整的架構，才能有效應對未來頻率增加的高溫事件。
林子平認為，高溫最難防護的是外送員、工地工人等戶外工作者，勞動部去年在「職業安全衛生設施規則」增訂雇主應對戶外作業勞工採取遮陽、風扇、水霧等措施，但在頂樓綁鋼筋的工人就很難遮蔭，這些規範有待中央建立標準或規範。
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