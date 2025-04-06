高溫假定義模糊 校長嘆壓力大

中央對高溫期間是否停班課仍未正面規範，但低溫假由學校首長決定，有校長認為，若將來有高溫假也比照辦理，一定會有壓力，建議要像颱風假一樣，與中央氣象署預報一致，且放假標準應全國統一，否則家長要上班、孩子卻停課，會很麻煩。

萬華區地處低窪，在夏季常是北市最熱區域，在地的大理高中校長楊廣銓說，高溫假若由學校自主決定，模糊空間大且各校地理位置的差異性也大，「一定會有壓力」。

楊廣銓說，放假與否還得為家長與社區多加考慮，例如當天早上氣溫超過卅度，是否要讓學生返家？建議標準應與中央氣象署預報一致。

新北板橋區也是高溫區，板橋高中校長賴春錦表示，高中生年紀較大，有自理能力，但國中、小學生需要家長陪同才比較放心，不可能是小朋友放假自己在家，除非是全國統一假期，不然家長會很麻煩。例如新冠疫情或腸病毒是否要放假，學校的考量是學生休假在家中有無其他人陪同。

賴春錦表示，假設學校可以自行決定放高溫假，會跟同區域的學校討論，同區校長會有討論群組，不會Ａ學校放假，Ｂ學校要繼續上課，造成放假情形不一。

低溫假目前授權校方自主決定，陽明山國小校長梁志恒說，倘有致災之虞，學校決定停班停課，會優先依據法令的授權範圍，第一時間與上級通報，再邀教師及家長代表等，基於維護交通及上課上班安全等審慎研議。

梁志恒指出，宣布停班課茲事體大，學校前年一月首次放低溫假，當時北市府教育局除持續關注山上狀況，也提醒校方注意授權範圍及報備程序。