聽新聞
0:00 / 0:00

逾3成雇主 未落實熱危害預防

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
逾3成雇主違反熱危害規定，審計部促職安署督促宣導。圖／聯合報系資料照片
逾3成雇主違反熱危害規定，審計部促職安署督促宣導。圖／聯合報系資料照片

勞動部職業安全衛生署已增訂熱危害預防規定，但審計部查核發現，近三年度事業單位違規比率超過三成，應持續加強宣導，並督促事業單位落實熱危害預防措施，以保障勞工工作安全與健康。

衛福部國民健康署統計，從二○一四年至去年度，全國因熱傷害就醫人數每年均逾二千人次，尤以戶外作業勞工為熱傷害的高風險族群。為確保工作者健康，職安署除於二○一四年七月增加「職業安全衛生設施規則」規定，規範雇主應採取危害預防措施外，並透過各項宣導措施，強化事業單位及勞工熱危害相關防護知能，另建置「高氣溫戶外作業熱危害預警行動資訊網」，以供事業單位評估環境熱危害等級及採取應對措施。

審計部查核發現，二○二一年及二○二二年度各勞動檢查機構執行戶外作業高氣溫監督檢查結果，事業單位違反上述規定比率均逾三成，此外，職安署去年針對高風險營造工地進行「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」，檢查結果實施一九三場次，違規場次一四一場次，違反比率高達約百分之七十三。

審計部另查核二○二一年至二○二三年度雇主違反相關規定，以「未實施勞工熱疾病預防相關教育宣導」最多，主要是營造工地工作者流動頻繁，多屬臨時性或按日僱用型態，致較難落實教育宣導，另「未留意勞工作業前及作業中之健康狀況」、「未降低作業場所之溫度」則分居二、三位，顯示相關保障措施尚有不足。

氣溫 職業安全 衛福部 風險

延伸閱讀

逾3成雇主違反熱危害規定 審計部促職安署督促宣導

黃國昌轟勞動部不追討就安基金 知情人士：完全狀況外

罰不怕？職安署今北中南勞檢工安違規慣犯 開罰1023萬

新北淡水馬偕醫院靈性探索卡 感受情緒照顧心靈健康

相關新聞

高溫假沒譜 北市盼中央訂標準

夏天高溫日數、溫度屢創新高，是否應放「高溫假」討論數年，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Ｑ&Ａ」，依...

逾3成雇主 未落實熱危害預防

勞動部職業安全衛生署已增訂熱危害預防規定，但審計部查核發現，近三年度事業單位違規比率超過三成，應持續加強宣導，並督促事業...

跨部門行動 學者：先建立氣候調適機制

夏季該不該放高溫假，成功大學規劃設計學院副院長林子平說，這是氣候調適的一環，但參考國外經驗，國內尚未把高溫當成災害，雇主...

高溫假定義模糊 校長嘆壓力大

中央對高溫期間是否停班課仍未正面規範，但低溫假由學校首長決定，有校長認為，若將來有高溫假也比照辦理，一定會有壓力，建議要...

天災假最新指引出爐仍無「高溫假」 北市府向中央喊話了

極端天氣導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假」，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止...

放高溫假？基隆：應法制化、基北北桃仍以一致決策為主

近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Q&A」，對於高溫期間是否停班停課仍未正面規範。基隆市政府表示，期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。