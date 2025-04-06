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放假未必好 勞團：保護勞工行使退避權

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞團認為，讓勞工在高溫作業下能獲得足夠的安全防護設施設備、做好熱危害預防，比「高溫假」更為實際。圖／聯合報系資料照片
勞團認為，讓勞工在高溫作業下能獲得足夠的安全防護設施設備、做好熱危害預防，比「高溫假」更為實際。圖／聯合報系資料照片

極端氣候愈來愈劇烈，台灣到底需不需要「高溫假」？勞團一致認為，讓勞工在高溫作業下能獲得足夠的安全防護設施設備、做好熱危害預防，更為實際。

全國產業總工會理事長戴國榮說。高溫假不是「假」的概念，而是當戶外達到一定高溫，容易對人體產生危害，戶外或密閉式空間作業勞工會有熱衰竭等情況，工作危害拉高，因此必須思考如何降低危害風險

他認為，當勞工曝露在高溫作業有危害之虞，應行使退避權，比如在氣溫高的時段，避免勞工在戶外繼續工作，再者要提供戶外作業勞工必要的安全防護措施，如規定雇主必須設置遮陽、噴霧灑水、降溫防護衣等設備。

戴國榮說，放高溫假未必對勞工有利，尤其不少戶外工作者是臨時工，有出勤才有薪水拿，放假對他們反而沒意義，應該要思考的是如何行使退避權、安全防護確實。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，高溫假議題討論多時，主要是建築工人等戶外工作者首當其衝，應更細緻、謹慎去談哪些勞工可能遭遇哪些熱危害風險，勞雇雙方才能有所依循，如營造業可在高溫時段調整工作內容，先移往室內作業，但像是中華郵政郵差、外送員就無法透過調整來避開，這些都需要細談。

勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明說，職安署去年八月已修正「職業安全衛生設施規則」，當戶外熱危害風險達最高等級第四級時，雇主未在作業場所設置遮陽設施，以及可以降低作業環境溫度的設備，並在鄰近處設置陰涼的休息場所等，最高可開罰到卅萬元，今年職安署也會實施專案檢查。

極端氣候 熱衰竭 風險 高溫 高溫假

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