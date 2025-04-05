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中央放高溫假？ 校長：要全國統一、否則家長麻煩
極端氣候、地球暖化導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假」的可行性。校長表示，高溫假應全國統一，不然家長會不方便。
去年夏天，中央氣象數曾提醒新北有達到高溫機率，包含板橋、土城、樹林、三峽、鶯歌及永和等區。市府也多次啟動高溫防熱機制，提醒民眾注意防護。
板橋高中校長賴春錦受訪時表示，現在國小至高中教室內都有空調，若真的遇到高溫，會要減少戶外活動，例如體育課改為室內課程，這是學校可以自行處理的部分。
對於高溫假部分，賴春錦表示，高中生年紀較大，有自理能力，但國中小學生需要家長陪同，才比較放心，不可能是小朋友放假自己在家，除非是全國統一假期，不然家長會很麻煩。
賴春錦舉例，例如之前碰到的新冠疫情，或是腸病毒等，學校是否要放假的考量點，是學生休假在家中有無其他陪同，以板橋高中為例，位於市區且交通方便，學生環境勢力能力好，不會受到很大影響，除非碰到極端天氣，不然還是會以正常上課為主。
賴春錦表示，假設學校可以自行決定放高溫假，會跟同個區域的學校討論好，同區校長會有討論群組，不會是A學校有放假，B學校要繼續上課，她認為像前陣子新竹尖石或合歡山在3月突然下雨，才會比較需要這樣的特殊假。
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