高溫假給學校決定？ 北市最熱區校長：一定有壓力

夏日將至，台灣高溫年年攀升，人事總處目前對高溫期間是否停班課仍未正面規範，但低溫假由機關、學校首長決定，北市萬華區的校長認為，若由學校自主決定高溫假，一定會有壓力，建議標準比照颱風假，應與中央氣象署預報一致。

萬華區被視為北市最熱地區，每逢夏日屢見高溫，大理高中位在萬華區，校長楊廣銓提及現在教室內都有冷氣，但有授權體育課、童軍課老師，若是戶外上課，可視當天氣溫狀況和空氣指標，再行決定是否移至室內或教室。

楊廣銓說，北市學校位處台北盆地內，如果有高溫情況，不會只有萬華區或哪個地區特別高；高溫假若由學校自主決定，模糊空間大且各校地理位置的差異性也大，「一定會有壓力。」校方決定放假與否，還得為家長與社區多加考慮，例如當天早上氣溫超過30度，是否要讓學生返家？概念猶如颱風假，他建議標準應與中央氣象署預報一致。

至於低溫假，中央授權機關、學校首長得視實際情形發布停班停課。去年1月寒流來襲，陽明山國小成為北市首間宣布放低溫假的學校，同樣位在陽明山的湖田實小也放假。

陽明山國小校長梁志恒說，倘遇天然災害而有致災之虞，學校是否自行決定停班停課，會優先依據法令的授權範圍，第一時間與上級保持暢通通報機制，再邀集行政、教師及家長代表等，以基於維護交通及上課上班安全等來審慎研議。

梁志恒指出，「宣布停班課是茲事體大」，學校2024年1月首次放低溫假，相當感謝中央法令、台北市政府教育局當時持續關注山上狀況，也提醒校方得以自主決定停班課的授權範圍及報備程序。

湖田實小校長林映杜表示，學校基於安全考量，會參酌中央氣象署發布的低溫特報或入夜是否有結冰霜等影響交通安全狀況，作為停班課依據，老師、家長會透過線上會議即時討論，決定是否宣布停班課，「為孩子的安全做最好決定。」確定停班課後，會再回報教育局。