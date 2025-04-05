天災假最新指引出爐 沒有高溫假 低溫假校長就能決定

極端氣候、地球暖化導致台灣各地夏天高溫日數、溫度屢創新高，各界開始探討是否應放「高溫假」的可行性，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Q&A」，對於高溫期間是否停班停課仍未正面規範。官員解釋，對於高溫的定義仍未達成共識，今年會再與各方討論。

環境部長彭啟明去年表示，預計最快今年夏天提出高溫調適的國家政策，並擬定短中長程計畫。勞動部前部長何佩珊去年7月在立法院承諾將修法規範雇主提供高溫避難設備與設施，不過她提醒勞資雙方可能有不同意見；閣揆卓榮泰則強調會以照顧勞工為優先。然而近期行政院人事行政總處行文各機關公布114年版「天然災害停止上班及上課作業Q&A」，對於高溫期間是否可發布停班停課仍未加以正面規範。

據人事總處說明，102年間邀請醫療、法律之專家學者與衛生福利部、勞動部、氣象署及其他機關開會研商後，獲致共識因高溫難以明確定義，政府機關現階段尚不宜以法制化方式規範高溫停班停課相關事宜。

人事總處官員進一步解釋，目前台灣各地高溫現象仍以地域性為主，各地定義不同，要訂定全國性標準仍無共識，尤其由什麼權責單位來發部停班停課，中央、地方意見會有落差。相關官員表示，今年會再與各方持續討論。

不過，這次的指引也明確「低溫寒害」；機關、學校首長得視實際情形發布停班停課。

官員表示，根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第8條規定，包括天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，得發布停止上班及上課。

第9條則進一步規定，各機關、學校停班停課的發布、通報權責機關為各直轄市長、縣市長，或由地方政府視地區、交通情況授權區、鄉鎮市長發布，各級機關、學校首長。因此首長可視實際情形，根據第8條規定發布停班停課。

另一方面，針對共同生活圈颱風之停班停課，新版停班停課QA刪除前版中假如生活圈中各縣市「若預計發布結果不一致，建議宜由各直轄市、縣市首長直接協調做出一致性決定」的文字，僅建議各縣市「平時宜建立溝通協調機制，並確實聯繫」

官員強調「遊戲規則並沒有改變」，仍建議共同生活圈各縣市宜有一致性決定，不過仍應尊重各首長的決定。官員坦言各地方首長有時對於放假與否可能有不同見解，過去也出現過不同調的狀況，不過基本精神還是尊重各地方首長的決定。