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關稅加匯損達32％被綠指造謠 朱立倫：沒知識也要有常識

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席立委羅明才造勢大會。記者江婉儀／攝影
國民黨主席朱立倫今天出席立委羅明才造勢大會。記者江婉儀／攝影

美國對台關稅20%，國民黨主席朱立倫指出加上這4個月新台幣升值12％的匯損，台灣企業有32％成本損失，被民進黨指是造謠。朱立倫今天出席立委羅明才反惡霸大會受訪指出，民進黨沒有知識也要有基本常識，關稅、匯損兩項都是企業成本，呼籲民進黨不要每天只想鬥、只想政治，而沒有基本常識。

朱立倫在台上致詞時也說，關稅貿易戰從4月初到打今天，台灣是一路戰敗，關稅公布20％，民進黨還在沾沾自喜，問題在於台灣主要競爭對手日、韓15％，民進黨只會說多5%而已。

朱立倫說，除了20％關稅，台幣只要升值，企業成本就會增加，收入就會減少，32％損失是基本常識，不知道民進黨腦袋在想什麼。

且各界關心台灣要付出多少錢，日本付了5500億美金、韓國3500億美金，聽說台灣要付出4000億美金當作「贖金」，這是天文數字，另外要開放美國哪些產品進來，這會讓很多企業、產業完蛋。

朱立倫說，日本、韓國都有先跟產業溝通「但我們呢？」，這些企業到時候都是要被殺頭、砍頭的，都會完蛋，但現在還是黑箱，什麼都不知道，為何日韓、歐盟都知道，為何我們不能知道？現在還有幾天時間要趕快談成，但民進黨還再拚大罷免，拜託民眾823一定要守住。

川普 關稅 匯損 朱立倫

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