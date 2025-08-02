快訊

MLB／相隔2502天！鄧愷威迎大聯盟首次先發 台灣投手第6人

2026綠選誰戰新北且看民調？ 賴清德「聖意」恐是關鍵

關稅還能談？美國貿易代表：「全憑川普定奪」…年底前可能只達成少數協議

面對美國關稅大浪沖擊 江啟臣與產業界會談…願一同赴美遊說

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
面對美國對等關稅20%，立法院副院長江啟臣表示，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求。本報系資料照片
面對美國對等關稅20%，立法院副院長江啟臣表示，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求。本報系資料照片

面對美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%與越南相同，立法院副院長江啟臣上午表示，這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需要整個政府、產業和國人共同面對的「大談判」，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求，並前往美國遊說，提醒政府及製造業的朋友們盡早因應。

江啟臣指出，川普2.0將是「關稅是武器、交易是目的」的「大談判、大交易」時代，對等關稅稅率為20%，除高於日、韓等競爭對手的15%，也高於泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓、馬來西亞的19%。即便是「暫時性稅率」，若加上已大幅升值的臺幣匯率，恐引發國際市場「轉單效應」，台灣製造業出口首當其衝，而中部地區的工具機、木工機、塑膠製品、手工具、汽車零組件等幾乎是關稅海嘯第一排的「重災區」。

江啟臣並說，在美國公布對台關稅稅率後，隨即已與產業界對話，產業界都達成多項訴求，希望中央政府單位，除持續談判、為我國爭取最佳利益之外，也要正視產業界需求，立即提出相對應辦法，全力協助製造業廠商度過難關。

產業界建請中央政府持續與美方關稅談判，爭取更具對等性、公平性的貿易條件，降低我國產品在美國市場的關稅負擔，強化台灣產業國際競爭力外，面對匯率波動與資金壓力，建議政府提供協助，由金融機構推出優惠貸款利率專案，並視預算能力，提供利息補貼，協助企業資金周轉與營運穩定，全面性支援出口產業資金需求。

更盼望中央政府透過「租稅措施調整」，以具體財政支持如減徵、緩徵，協助產業因應美國課徵高額關稅，穩定產品價格與國際接單能力；同時「擴大國際市場」分散單一市場營運風險，建議政府擴大補助廠商海外參展，並廣邀國外廠商來臺精準採購，提升品牌能見度與外銷競爭力。

同時促請中央政府加強協助「產業升級轉型」，比如整合異業資源，輔助、加速台灣傳統產業升級轉型，開發新商機；協助各廠商員工「在職教育」、「人力培育」，不只補充產業轉型所需人力，也從員工層面，全面加速產業升級轉型，提升台灣勞工的「軟實力」。

面對美國對等關稅20%，立法院副院長江啟臣表示，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求。本報系資料照片
面對美國對等關稅20%，立法院副院長江啟臣表示，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求。本報系資料照片

川普 關稅

延伸閱讀

罷免開票結果／台中3藍委罷免不通過 下波備戰的江啟臣、楊瓊瓔這樣說

726完「還有823大罷免」！雞排妹曬1圖 網讚：守護台灣

陸搶奪我世大運賀電 江啟臣等眾多藍委齊聲譴責中共

點頭接班？盧秀燕站台羅廷瑋反罷 稱江啟臣「下個台中市長」

相關新聞

面對美國關稅大浪沖擊 江啟臣與產業界會談…願一同赴美遊說

面對美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%與越南相同，立法院副院長江啟臣上午表示，這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需...

對等關稅並未高通膨、經濟衰退 施俊吉：全球經濟學家敗給川普

美國總統川普認為要確保公平貿易的唯一方法，就是採行對等關稅；但也讓許多經濟學家警告，此舉會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並...

美宣布台關稅20% 比日韓泰都高 圖解台產業海嘯誰遭殃

美國白宮7月31日晚間終於宣布各國對等關稅，其中包括擬課徵台灣20%的關稅，預計8月7日生效上路。由於台灣關稅高於日韓的15%，賴清德總統1日表示，從一開始，20%就不是台灣談判的目標，這是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降。

對傳產影響大 學者：衝擊會從中南部上來

美國「壓線」宣布對台課徵百分之廿對等關稅，學者提醒，對等關稅對於傳產的影響很大，因為這些多是中小企業，一來沒有能力移動，...

訂單重分配 工總：增我產業鏈斷裂風險

美國宣布對台課徵百分之廿對等關稅，工總表示，關稅調幅雖屬中等水平，但仍略高於東南亞國家，更明顯高於日、韓，使出口將面臨不...

關稅、匯率雙殺 廠商憂「活不下去」

美國宣布對台對等關稅稅率，衝擊我國出口導向產業。根據經濟部的內部評估，我國工具機產業是「關稅海嘯第一排」，台灣工具機暨零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。