面對美國關稅大浪沖擊 江啟臣與產業界會談…願一同赴美遊說

面對美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率為20%與越南相同，立法院副院長江啟臣上午表示，這不是個別企業所能夠單獨面對，而是需要整個政府、產業和國人共同面對的「大談判」，第一時間就與產業界會談，了解他們實際處境、彙整需求，並前往美國遊說，提醒政府及製造業的朋友們盡早因應。

江啟臣指出，川普2.0將是「關稅是武器、交易是目的」的「大談判、大交易」時代，對等關稅稅率為20%，除高於日、韓等競爭對手的15%，也高於泰國、柬埔寨、印尼、菲律賓、馬來西亞的19%。即便是「暫時性稅率」，若加上已大幅升值的臺幣匯率，恐引發國際市場「轉單效應」，台灣製造業出口首當其衝，而中部地區的工具機、木工機、塑膠製品、手工具、汽車零組件等幾乎是關稅海嘯第一排的「重災區」。

江啟臣並說，在美國公布對台關稅稅率後，隨即已與產業界對話，產業界都達成多項訴求，希望中央政府單位，除持續談判、為我國爭取最佳利益之外，也要正視產業界需求，立即提出相對應辦法，全力協助製造業廠商度過難關。

產業界建請中央政府持續與美方關稅談判，爭取更具對等性、公平性的貿易條件，降低我國產品在美國市場的關稅負擔，強化台灣產業國際競爭力外，面對匯率波動與資金壓力，建議政府提供協助，由金融機構推出優惠貸款利率專案，並視預算能力，提供利息補貼，協助企業資金周轉與營運穩定，全面性支援出口產業資金需求。

更盼望中央政府透過「租稅措施調整」，以具體財政支持如減徵、緩徵，協助產業因應美國課徵高額關稅，穩定產品價格與國際接單能力；同時「擴大國際市場」分散單一市場營運風險，建議政府擴大補助廠商海外參展，並廣邀國外廠商來臺精準採購，提升品牌能見度與外銷競爭力。