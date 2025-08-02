快訊

連日大雨！高雄山區道路中斷連辦後事都難…他「岳母告別式」被迫延期

扯爆！才甜蜜摸摸 若盈和Ian夜間發聲：結束情侶關係！魏如萱還沒出局

華府智庫兵推「模擬共軍海上封鎖」：台灣天然氣10天內會耗盡

對等關稅並未高通膨、經濟衰退 施俊吉：全球經濟學家敗給川普

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普認為要確保公平貿易的唯一方法，就是採行對等關稅；但也讓許多經濟學家警告，此舉會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並陷世界於衰退。行政院前副院長施俊吉指出，川普的關稅談判，只取不捨，但高關稅高通膨的預言並未實現，美國第二季及全球經濟成長率也超過預期，全球經濟學家，敗給川普，個個啞口無言。

施俊吉說，國際貿易談判都是有取有捨，才能達成協議。但是川普的關稅談判，只取不捨，反而處處得意。對於這種奇特的勝利，美國媒體這樣分析：一、那些不能沒有美國市場的外國，願意用零關稅交換美國市場。二、那些不能沒有美國軍事保護的歐盟、日本和南韓，願意拿6000億、5500億，以及3500億美元的鉅款投資美國以換取保護。所以美國大勝利。

施俊吉也說，但是許多經濟學家曾經警告，川普提高關稅會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並陷世界於衰退，所以勝利不是沒有代價的。

施俊吉說，不過事實並非如此，在物價方面，6月美國的核心物價指數PCE年增2.8%，月增0.3%，雖然高於聯準會目標，但符合市場預期。高關稅高通膨的預言並未實現。在經濟方面，美國第二季經濟成長率3%，超越預期，並且從第一季的負成長轉為第二季的正成長。高關稅低成長的預言同樣沒有實現。

施俊吉說，在全球經濟方面，IMF上修世界經濟成長率由2.8%提高到3%，高關稅殃及全球的景象並未成真。此外，關稅提高已經為美國財政部帶來1000億美元以上的收入，約占聯邦總收入的5%，而過去關稅收入僅佔2%。預計全年關稅收入將達到3000億美元。

施俊吉說，所以美國既勝利又得意，華爾街日報的專欄甚至這樣消遣人：「經濟學家就是明明已經看到事實，卻努力證明這在理論上絕無可能的人」。全球經濟學家，敗給川普，個個啞口無言。

川普 關稅 施俊吉

延伸閱讀

升高威脅？川普調動核潛艦回應俄官員挑釁 專家點破關鍵

新聞分析／古巴飛彈危機2.0？川普大膽挑戰底線 美俄核戰風險升高

面臨川普施壓降息之際 聯準會理事庫格勒辭職

【專家之眼】眾神之神，川普所主宰的經貿棋盤與未來世界

相關新聞

關稅高於日韓…經部內參報告 4產業受衝擊最大

美國宣布，八月七日起，對台灣進口貨品課徵百分之廿的對等關稅稅率，雖然賴總統強調只是「暫時性稅率」，但台灣產業界已經如臨大...

對等關稅並未高通膨、經濟衰退 施俊吉：全球經濟學家敗給川普

美國總統川普認為要確保公平貿易的唯一方法，就是採行對等關稅；但也讓許多經濟學家警告，此舉會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並...

美宣布台關稅20% 比日韓泰都高 圖解台產業海嘯誰遭殃

美國白宮7月31日晚間終於宣布各國對等關稅，其中包括擬課徵台灣20%的關稅，預計8月7日生效上路。由於台灣關稅高於日韓的15%，賴清德總統1日表示，從一開始，20%就不是台灣談判的目標，這是「暫時性關稅」，只要後續達成協議，可望再調降。

對傳產影響大 學者：衝擊會從中南部上來

美國「壓線」宣布對台課徵百分之廿對等關稅，學者提醒，對等關稅對於傳產的影響很大，因為這些多是中小企業，一來沒有能力移動，...

訂單重分配 工總：增我產業鏈斷裂風險

美國宣布對台課徵百分之廿對等關稅，工總表示，關稅調幅雖屬中等水平，但仍略高於東南亞國家，更明顯高於日、韓，使出口將面臨不...

關稅、匯率雙殺 廠商憂「活不下去」

美國宣布對台對等關稅稅率，衝擊我國出口導向產業。根據經濟部的內部評估，我國工具機產業是「關稅海嘯第一排」，台灣工具機暨零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。