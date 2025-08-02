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訂單重分配 工總：增我產業鏈斷裂風險

聯合報／ 記者林海陳素玲／台北報導

美國宣布對台課徵百分之廿對等關稅，工總表示，關稅調幅雖屬中等水平，但仍略高於東南亞國家，更明顯高於日、韓，使出口將面臨不小挑戰，尤其，半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業受關稅影響最為明顯，中小企業所承受的負擔不容忽視；工商協進會呼籲，政府啟動應變機制，並請談判團隊持續爭取最佳條件，以穩定競爭環境。

工總認為，台灣的代表性企業，如台積電，以及涵蓋人工智慧（ＡＩ）晶片、電子零組件的完整供應鏈體系，均是美國產業鏈重要節點，若美方以國安考量實施限制，不僅將影響採購結構，亦可能重塑全球訂單分配，增加我國產業鏈斷裂的風險。

工商協進會表示，希望持續對美磋商，爭取更低稅率，也建議下半年電價持續凍漲、審慎評估調漲最低工資，並將大宗物資降稅或免稅期限續延至明年三月。

人力銀行表示，百分之廿對等關稅主要是衝擊外銷產業，可能會導致企業用人及加薪趨於保守。學者表示，前陣子因為台幣升值，對出口產業影響已經出現，部分企業開始放無薪假，未來將雪上加霜。

川普 關稅

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