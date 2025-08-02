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對傳產影響大 學者：衝擊會從中南部上來
美國「壓線」宣布對台課徵百分之廿對等關稅，學者提醒，對等關稅對於傳產的影響很大，因為這些多是中小企業，一來沒有能力移動，二來勞動人口很多，勢必要注意後續衝擊。
中經院區域發展研究中心主任劉大年表示，台灣只發布百分之廿稅率，沒有更多細節，無法判斷對台灣是否公平或不公平。無論如何，對等關稅涵蓋了台灣去年出口美國約四分之一產業，涉及大部分的傳統產業及少部分電子消費產業，出口值比較低，但勞動人口很多，仍要注意後續衝擊。
中經院副院長王健全也提醒，二三二條款雖然很重要，但很多高科技是有轉嫁能力，受傷不會那麼大，反觀對等關稅百分之廿對傳產影響卻很大，一來業者沒有能力移動，二來毛利率低，尤其，二○二二年中國大陸開始傾銷，加上日幣貶值，又面對這一波關稅，所有壓力層層加疊，政府要很注意產業衝擊會從中南部上來，例如與南韓競爭的螺絲螺帽、高階石化業等，另一邊還有來自中國的夾擊，會面臨很大影響，政府一定要非常注意。
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