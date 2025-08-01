對等關稅20%…學者解讀 巨額投資在後頭

美國通知台灣對等關稅稅率為20%，亞太商工總會執行長邱達生解讀，20%不是最終關稅，美國不會放過台灣，恐有巨額投資加採購未定。中經院長連賢明也說，台美談判可視作「季後賽」，他認為未來美國還會附加投資、採購等等條件。

中經院副院長王健全分析，台灣科技業因毛利較高，可以往外移，較有能力因應；但自2022年來傳產就面臨日幣貶值、中國大陸產能過剩、加上近期新台幣升值等多重衝擊，關稅20%雪上加霜，他認為政府應大力輔導傳產二次轉型升級。

學者專家看對等關稅

「人在江湖，身不由己，」邱達生以此形容台美談判處境，日韓關稅15%都是加上巨額投資，越南是用零關稅才換到20%，「美國不會放過台灣」，後續都有巨大代價。

連賢明提到，近期美國把重心放在與中國大陸談判，美國政府不希望對中談判期間，參雜台灣因素，這也造成台灣談判結果比其他國家都還慢。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，課徵20%關稅後，年衝擊金額可能高達70億至80億美元。此外傳產業者亦須面對中國大陸供給過剩與價格壓力，以及近期匯率波動所帶來的匯兌風險。

林啟超強調，目前台灣對美出口七成為半導體與資通訊產品，該領域目前仍屬零關稅範疇，若美方針對「232條款」調整課稅政策，將可能帶來實質影響。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，日韓是把汽車232條款和對等關稅一起談，並做了很多讓利，獲得15%關稅。目前我方對市場開放、投資等都還未正式承諾，如果第一階段把所有籌碼打出來對半導體232談判不利。重點不在於稅率，因為大家都被課關稅，只要拿到半導體最低稅率就成功。

李鎮宇也提到，對美國總統川普而言，他堅決要拿回汽車、鋼鐵、鋁及能源等產業，希望重建鐵鏽帶榮光。