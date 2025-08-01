對等關稅20% 童子賢：製造業承受壓力鍋
白宮昨（1）日宣布台灣新對等關稅稅率20%，對此和碩（4938）董事長童子賢認為，20%稅率相信只是對美談判的「先遣部隊接觸戰」，不一定是談判最後決戰，但對台灣製造業仍然是一個大型「國貿壓力鍋」。
童子賢說，台灣目前稅率為20%，高於日本、南韓，他只能猜測，台灣曾傳出在美國眼中是「難纏的談判對手」，有可能是台灣在承諾美國汽車進口、美牛美豬稻米農業產品進口，與對美國本土製造投資，甚至是半導體的技術合作案，尚未讓美方達到滿意的程度，因此做出來的施壓動作。
童子賢分析，印度關稅為25%、台灣為20%，相信只是對美談判的「先遣部隊接觸戰」，因為台灣製造商過去五年陸續布局印度設廠製造，台灣本土科技產品製造也因為晶片出口暢旺、AI潮流崛起，而在這兩年出口美國表現傑出，創造出上千億美元產值。但禍福相依，這兩年AI商品大量出貨美國，導致台灣出現龐大對美順差，卻成為談判不利籌碼。
童子賢強調，相信美國科技產業界也緊盯著台灣的關稅稅率不敢放鬆，因為「台灣科技業的製造成本，就是美國科技服務業的成本」，這是一條龍的關係。
童子賢認為，川普的關稅稅率飄忽不定，隨時可以因新的條件而調整。
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