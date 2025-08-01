國泰世華林啟超：美關稅短期衝擊可控 產業衝擊首波集中傳產
針對美國政府於1日宣布對台灣課徵20%對等關稅，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，此次措施雖不若市場最悲觀預期，但仍將對傳統產業造成實質衝擊，並提醒8月10日前美方是否延伸關稅至半導體與ICT產品，將成關鍵轉折點。
林啟超指出，目前公布之20%對等關稅，並非針對全產業，而是聚焦於非電子產品的傳統產業，包含鋼鋁、水五金、汽車零組件等。以2025年出口美國總值預估1,500億美元計算，傳產占比約30%，相當於400至450億美元。課徵20%關稅後，年衝擊金額可能高達70至80億美元。此外，傳產業者亦須面對中國供給過剩與價格壓力，以及近期匯率波動所帶來的匯兌風險。
林啟超強調，目前台灣對美出口中七成為半導體與資通訊產品，該領域目前仍屬零關稅範疇，若8月10日前美方針對「232條款」進一步調整課稅政策，將可能帶來實質影響。惟半導體具高度替代困難性，市場目前關注點在於美方是否將該區塊排除，若能維持零關稅，對於台灣整體出口與產值影響將可望放緩。
林啟超觀察，儘管政策消息釋出，台股今日跌幅約0.46%，新台幣小幅震盪，市場反應仍相對溫和。對比亞洲市場，韓股跌幅達3.9%，日股與台股表現相近，顯示外資對台灣經濟基本面仍具信心。未來台股走勢與亞幣動能，除半導體最終關稅稅率外，將更取決於兩大因素：一為全球AI應用是否持續驅動出口動能；二為美國聯準會明年降息節奏，若聯準會領導層調整後政策走向鴿派，亦將左右未來亞幣匯率表現。
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