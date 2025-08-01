川普放風向球 專家看藥品關稅衝擊：長期恐讓供應鏈重組

美國今公布我國對等關稅稅率「20%」，比日本、韓國15%還高，略低於印度25%；雖然本次項目不包括藥品，但美國總統川普近期已發文給多家國際藥廠，要求提供美國「最惠國藥價」，對於我國藥品市場仍可能帶來衝擊。台灣藥品行銷暨管理協會分析，美國放出「風向球」，短期評估對我國製藥產業影響有限，但長期恐讓供應鏈重組。

目前美國已經著手對半導體、藥品進行232調查，本次20%關稅並不包含藥品。台灣藥品行銷暨管理協會理事長張博勝指出，我國外銷至美國的藥品數量不多，也不包含在此波關稅範疇，短期觀察影響不大。外銷藥品中以學名藥為主，現在不用課稅，整體影響持平，但對於個別藥廠感受可能不同。

然而，川普日前曾示警，「很快」對進口至美國的藥品徵收最高200%的關稅，暗示給製藥公司把生產地遷回美國。張博勝表示，若屆時藥品關稅上調，為避免高額關稅，藥廠可能會轉往第三地，從關稅稅率較低的地方進入美國市場。若藥廠將生產地改為設立在美國，不只當地製造成本較高，恐面臨原料輸入的高關稅，推升藥品成本。

張博勝表示，由於美國有最惠國藥價要求，為避免低藥價成為美國定價基準，國際藥廠定價會更嚴格、縮小各國藥價。此舉恐怕讓台灣要價難以下降，甚至面臨上漲壓力，連帶我國健保署必須提高藥價預算投資。

另外，生產大量學名藥的印度仍跟美國仍在進行貿易談判，川普認為印度有「全球最棘手的非關稅貿易障礙」，並且美國隊印度有巨額貿易逆差。張博勝表示，藥品的競爭對手國若是稅率更高，對台灣學名藥藥廠反而會重回發展機會。

張博勝表示，目前川普對藥品說法看起來屬於「放風向球」，具體影響還需要等待更詳細的政策出爐後才可以進一步判斷，然而長期來看，供應鏈恐怕會移到美國，跟現在全球化趨勢相反，並且國際藥廠製藥成本會推升。