關稅附加條件不明 黃建賓：政府不能把農漁民當犧牲品

美國宣布台灣對等關稅為20%，國民黨台東縣立委黃建賓今日指出，在談判過程附加條件不明情況下，恐衝擊我國農、漁民權益。台灣的關稅比日、韓及中南美洲國家高許多，除了對台灣漁產國際競爭力造成重傷，若萬一又開放美國稻米以零關稅輸入，也將衝擊我國農業經濟，「中央政府爭取關稅談判同時，也必須全力守護國民健康及農漁民權益，不能把他們當作犧牲品。」

黃建賓指出，台東知名的鬼頭刀，主要出口地就是美國，加上宜蘭、屏東等地的漁產，高達七成都是外銷美國，雖然我國漁產品質優良，但在關稅較高的情況下，台灣漁產的價格競爭力，起跑點就落後其他國家，漁民朋友的外銷產量也勢必會受到影響。

黃建賓也提到，根據媒體報導，美國強烈要求各國全面開放農產品進口，若萬一開放美國稻米以零關稅無限制輸入，絕對會衝擊我國農業經濟與結構，對於台東而言，稻米是非常重要的經濟作物，品質聞名海內外，但萬一成為談判桌上的犧牲品，嚴重影響的就是最辛苦農民們的生計。

黃建賓表示，賴清德總統說20%是暫時性的關稅，會繼續對美談判，絕對支持政府跟美國爭取公平、合理的關稅，但問題是，先前台灣已經送出台積電到美國設廠，又傳出可能要放寬美豬美牛進口限制，如今換來的，卻是比鄰近國家還要高許多的關稅，「接下來還要犧牲誰？我們又能真正換到什麼？」

黃建賓呼籲，台灣四面環海，以農立國，農漁民朋友看天吃飯，用汗水拚生計，是撐起台灣經濟重要骨幹，中央政府在全力爭取跟日韓同等，甚至更低關稅的同時，也必須全力守護國民健康以及農漁民朋友權益，「政府絕對不能在談判桌上，輕易地把他們犧牲掉。」針對關稅戰對農漁民權益及各行各業的衝擊，各部會也必須預作準備，放下政治鬥爭，好好回歸民生。