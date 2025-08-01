應對美關稅施壓 李桐豪：輔導弱勢產業 讓台灣成為自由港

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國白宮發布對台關稅為20%，賴清德總統上午率執政團隊親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%ㄧ開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判。記者曾吉松／攝影
美國白宮發布對台關稅為20%，賴清德總統上午率執政團隊親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%ㄧ開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判。記者曾吉松／攝影

美國宣布台灣對美關稅20%，政大金融系兼任教授李桐豪今日以「委曲求全」形容，他提出建議，轉化美國要求的零關稅進口，積極輔導關稅壓力下的弱勢產業，讓台灣成為對世界開放的自由港，更符合台灣的長期利益。

美國關稅衝擊正式來襲，台灣被課20%關稅，高於日韓的15%，對台灣產業衝擊難估。

李桐豪表示，如果川普暫對台灣課20%關稅，繼續施壓開放零關稅進口，要求赴美超巨額投資，且政府接受這樣待遇後，才降關稅稅率為15%，則未來恐會遭到歐盟及其他國家對台施壓，亦要求比照零關稅辦理。台灣為了迎合美國30%的市場，卻可能面臨其餘70%市場的壓力。這樣「委曲求全」的做法划算嗎？

李桐豪認為，政府正面臨兩項抉擇。一是投資美國可能不具國際競爭力，僅滿足當地市場的產業，卻不利台灣對世界出口競爭力，但耗費台灣長期累積儲蓄，且對美進口的零關稅，更加弱化台灣原本已積弱的產業；二是轉化美國要求的零關稅進口，積極輔導關稅壓力下的弱勢產業，而讓台灣成為對世界開放的自由港。

李桐豪指出，危機就是轉機。有為的執政者在面對國際貿易「典範轉移」，或許選擇第二項更能符合台灣的長期利益。投資美國的半導體與AI豈不好事一樁？這樣做是為美國的發展需要作嫁，對台灣長期好處不大，而10年後的半導體與AI產業發展亦恐非美國所能壟斷。

川普 關稅

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