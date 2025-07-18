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川普對等關稅尚未揭曉 蕭美琴：談判團隊日以繼夜爭取互惠協議

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。圖／取自總統府Flickr
蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。圖／取自總統府Flickr

美國總統川普陸續公布多國對等關稅，但台灣關稅稅率尚未揭曉。副總統蕭美琴今天表示，談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

蕭美琴今天出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。蕭美琴開場以全英文致詞，隨後進行不公開的媒體問答。

根據總統府公布的新聞稿，蕭美琴談及「拓展國際夥伴關係與經貿韌性」時指出，台灣經濟與全球經濟高度連結與整合，是全球科技供應鏈的重要環節，同時也倚賴全球市場以持續成長與繁榮。

蕭美琴表示，台灣持續與美國等志同道合的國家建立夥伴關係；談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

蕭美琴說，我國已與歐洲及理念相近的民主國家擴大在貿易、綠色科技、半導體供應鏈、衛星與太空等領域的合作。近期與英國和加拿大簽署的協議，亦為推動後續合作奠定基礎，並在印太地區持續透過新南向政策推動投資、學術交流與區域整合。

與邦交國方面，蕭美琴表示，外交部已啟動「榮邦計畫」，分享台灣在數位、綠色、健康與韌性經濟等關鍵領域的知識與服務。簡而言之，台灣不只是建設自身經濟，更透過與夥伴們緊密連結，共同促進成長與繁榮。

蕭美琴提到，為保持競爭力與永續發展，台灣正積極推動兩項關鍵轉型，包括人工智慧與淨零碳排。在人工智慧方面，正投資數據基礎設施、培育本地人才，並推動先進科技負責任的應用；以包容、透明、信任與創新為治理核心，致力發展民主化的人工智慧。

蕭美琴說，在能源方面，致力電網系統現代化，以提升韌性與穩定性，同時持續部署再生能源與新型儲能系統；也保持開放態度，積極探索全球發展中的新型潔淨能源技術，以因應未來日益增長的需求。

蕭美琴表示，相信經濟成長應造福全體台灣人民，而非僅限特定產業或地區。台灣透過不同方式推動均衡發展，包括均衡配置台灣各地區資源、 協助傳統產業進行數位轉型、 擴大托育、長照、可負擔住宅與教育機會。也透過技能提升計畫、青年發展方案與社會安全網改革，強化勞動力，確保經濟轉型與社會進步齊頭並進。

關稅 談判團隊 蕭美琴 川普

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