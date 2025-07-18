降低出口商衝擊 中經院：美若對我課25% 台幣須貶至35

美國對等關稅、匯率波動牽動出口競爭力，中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊昨（17）日表示，依模型試算結果，若美國關稅拉高至25％以上，新台幣匯率可能須貶值至35元，才能維持出口廠商利潤不虧損。

立法院財政委員會昨日舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，邀請財經部會、產業及學界代表討論美國關稅衝擊。

中經院分析匯率

劉孟俊表示，中經院受經濟部委託分析，當關稅壓力愈高，新台幣可適度貶值作為調節，不過部分產業也會因有特殊競爭力產生議價機會。例如產業獲利率水準越高、能吸收關稅衝擊愈大，新台幣貶值幅度就不需要那麼大，或若產業有特殊競爭力，美國進口商願意吸收關稅成本，衝擊就可減少，匯率也不需要貶那麼多。

依模型計算，若美國對台灣產品課徵10％至15％對等關稅，初步估算新台幣匯率應貶至約1美元兌30元至31元才具出口競爭力；對等關稅15％至25％，匯率應為31至35元；若進一步拉高至25％以上，可能需貶至35元才能抵銷部分衝擊。

為幫助出口商吸收匯率衝擊，劉孟俊建議，一是可以思考讓出口商以美元繳稅，吸收匯損；二是針對大量雇用外籍移工企業，部分以美元支付薪資，減輕出口商窘境。

經濟部為協助企業應對新台幣匯率波動帶來的挑戰，已啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，結合金融機構資源推動三項重點措施，包含強化避險工具宣導與應用協助、推動金融支持與信用保證措施、提升企業競爭力並拓展國際市場。

劉孟俊坦言，對等關稅稅率是一回事，但更重要的是，這陣子美國總統川普宣布對等關稅後帶來的經貿不確定性，影響廠商長期投資，特別是中小企業在全球經濟走弱環境下面臨的衝擊，遠比匯率、關稅更大，政府應協助中小企業強化財務體質，穩定出口動能與就業市場。

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