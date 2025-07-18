台美關稅談判 學者示警「政府不能只談判不配套」

立法院財委會昨日舉行「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，從關稅談判、匯率升貶一路談到產業政策配套措施。學者直言，政府不能「只談判，不配套」，忽略未來對產業及勞工的影響，若是政府急於降低美國對等關稅帶來的影響，卻輔導企業將商品賣去利潤低的國家，這對企業只會帶來二次傷害。

在野黨立委昨日出席公聽會，國民黨立委賴士葆強調，如果最後談到對美國進口產品零關稅，就是「喪權辱國」，完全不能接受。民眾黨立委黃國昌更說，千萬不要談完了，才要求國會不能改協議內容，否則就是「中共同路人」或「破壞台美關係」。

匯率如何變動因應也受矚目，中華經濟研究院中國經濟研究所所長劉孟俊表示，根據分析模型，如果最後政府談到百分之十到十五的關稅，目前卅元左右的匯率是可以的；但是，如果最終關稅是百分之十五、甚至是百分之廿，匯率需要貶值到卅一至卅五元之間；最極端情況下，若台灣也被川普課百分之廿五以上的稅率，新台幣恐怕要貶到卅五元，出口商才能度過這場危機。

淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，關稅造成台灣廠商對美國出口降低，如果因此輔導廠商出口到低所得國家，對出口商沒有幫助，因為他們本來就不想賣商品去利潤低的國家。其次，政府應該考慮國內廠商競爭力的問題，如果競爭力不高的產業，持續保護是資源錯置，甚至會讓勞工也沒有競爭力。

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