美對台稅率尚未公布…童子賢：關稅條件若優於科技業對手 是好的立足點

美國陸續公布各國對等關稅，台灣稅率尚未公布。代工廠和碩董事長童子賢今天受訪表示，他不是魔術師，無法猜測關稅稅率，目前台灣在全世界科技產業也許有一些同場競賽的對手，如果關稅條件談得比對手好，基本上就是一個好的立足點。

他也提到，關稅可能導致美國個人消費漲價和企業成本提高，「我想這個世界還是以合作代替對抗會比較好」。

童子賢今天以台灣玉山科技協會理事長身分，出席2025個資法論壇，會後接受媒體採訪談到美國關稅議題。

他說，全世界面對關稅都在「大猜謎」，台灣過去幾年的外銷金額成長相當快，尤其是對美國的外銷，因為全世界科技產業有非常迫切的需求，必須仰賴台灣的半導體、主機板、顯示卡和整櫃伺服器等產品，因此關稅對科技和非科技產業的衝擊會不一樣。

童子賢直言，國際政治經貿基本上還是多變，最好還是把握住自己本身條件。6、7年前美中第一次貿易摩擦時，東南亞成為台商從中國移出工廠的重要遷入地點，現在越南面臨20%關稅，印尼是19%，都跟台灣製造商往來密切，和碩也會密切注意下一步的印度關稅，當然最關切的還是台灣。

童子賢指出，和碩在印尼巴淡島、馬來西亞、越南及印度都有設廠，目前關稅的情形「差強人意」。關稅最終可能影響美國物價及競爭力，導致個人消費漲價和企業成本提高，「我想這個世界還是以合作代替對抗會比較好」。

針對美國總統川普15日宣布在能源和基礎設施協議上投入920億美元（約新台幣2.7兆元），以滿足科技巨擘為了推動人工智慧（AI）蓬勃發展而飆升的電力需求，童子賢表示，台灣一直是全球科技產業發展的好夥伴，現階段AI是科技產業發展重點，台灣當然可以扮演重要角色。

此外，颱風丹娜絲過境，造成南部地區嚴重災情，其中包含太陽光電設施受損，估算總數約14.5萬片，後續如何處理引發關注。

童子賢對此表示，任何能源若要稱為「綠能」，其構想與實際表現都必須對環境友善。太陽能與風電因為不排碳而對減緩全球暖化有益，但稱為「循環能源」只對了一半。

他強調，若要用太陽能滿足台灣所有用電，需要約10.5個台北市面積的太陽能光電板，20年後產品壽命到期還要找同樣大小地方掩埋。若要儲存夜間用電，則需加倍土地並使用大量鋰電池，但太陽能業者常忽略高昂的土地成本。

童子賢坦言，許多綠能項目在追求熱潮下，未經環境評估就放行，且一味貼上循環能源、綠色能源標籤就廣泛設置，「這是有一點可怕」。

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