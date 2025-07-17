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8月1日關稅期限將至 政院：持續與美方磋商中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對台美對等關稅相關進展，行政院發言人李慧芝17日表示，台美雙方持續磋商中，如果有進一步資訊一定會適時對外做說明。行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今日於立法院財委會時指出，台灣尚未收到關稅信函，會在8月1日前與美國積極協商，希望可以爭取到比我們的競爭對手日本、韓國更好的待遇。

財政委員會上午舉行「台美政府對等關稅協商」公聽會。行政院副秘書長李國興指出，對等關稅談判起因於美國盼改善逆差、再工業化，美方依此提出要求及期待，我談判團隊秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全為核心原則，針對台美關切的經貿及合作議題協商溝通，期盼透過談判全力爭取最佳的對等關稅稅率，將產業界所受到的衝擊降至最低，行政院也提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以9大面向、20項措施協助農工產業因應。

顏慧欣強調，「所以就台灣而言，即便還沒收到關稅信函，但我們談判立場就是持續的在8月1日以前努力和美國進行積極的協商，希望在取得一個對台灣產業、對國家利益最佳的對等關稅稅率；而我們也希望可以爭取到比我們的競爭對手日本、韓國更好的待遇。」

關稅 川普

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