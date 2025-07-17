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學者籲強化供應韌性 藍委：不能零關稅

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣已經給美國台積電、並增加購買天然氣了，不可以再妥協！」藍委賴士葆17日於公聽會表示，台灣已經給美國讓太多利，不可以無限妥協，尤其是絕對不能零關稅，否則對汽車業與農業不利；但學者蔡明芳指出，應該依據風險程度適度開放，並提升我國產業附加價值，並協助受衝擊勞工轉業。

改變出口也會受傷

立法院財政委員會17日召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。淡江經濟系教授蔡明芳分析，面對美國恐課徵高關稅，政府想要分散出口市場風險，但原本會出口到美國的廠商，就是為了追求高所得，若將產品改出口到所得較低或生產過剩的國家，對我國出口也是損害。

他提醒說，面對高所得國家的關稅政策，不該急於尋找替代市場，而是提高附加價值的研發，提高供應鏈的不可取代性。

協助衝擊勞工轉業

另外，他也批評說，部份外國產品因為面臨高關稅而形成與我國不公平競爭的狀況，政府可以依據風險承擔能力決定開發程度，若持續保護沒有競爭力的產業，資源錯置的結果對台灣經濟才是傷害。而政府除了對於高關稅政策受衝擊的就業員工給予補助以外，還要協助受衝擊的勞動力可以轉業。

蔡明芳呼籲，對美關稅談判可以從對美採購、海外投資與經濟安全談起，台灣具高度獨佔力的產業可以到海外投資，而供應鏈安全是美國關切的重要議題，政府可以就違規轉運、投資審查機制、出口管制等議題與美國合作；中長期方面，責要維持台灣供應鏈完整性、發展替代國外服務業的高附加價值以避免關稅。

台灣已給美國太多

但國民黨立委賴士葆表示，美國進口我國的雞腿棒關稅20%，若台灣對美國完全零關稅，傷害最大的是農業與汽車產業，若一下子就直接降為零，產業恐成受不了衝擊，而且對外談判成果仍需立法院批准，他個人要求政府絕對不能對美零關稅。

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關稅 川普

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